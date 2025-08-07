Румъния готви крути мерки: Шофьорите ще остават без книжки, ако не платят глобите си

Още по темата: Румъния затяга коланите заради бюджетния дефицит 01.08.2025 21:03

Неплащането на глоби може да доведе до временно отнемане на правото на управление, като мярка за натиск за събиране на дългове

Румънските шофьори вече няма да могат да карат, ако не платят глобите си в рамките на 90 дни, според проект на Министерството на развитието, публикуван за обществено обсъждане в четвъртък, 7 август, предава телевизионният канал Digi24.

Проектът е част от втория пакет от мерки за намаляване на дефицита, подготвен от правителството. "Регламентирано е, че притежателите на шофьорски книжки, издадени от румънските власти, не могат да управляват моторни превозни средства, селскостопански/горски трактори или трамваи по обществените пътища, ако не платят вземанията, произтичащи от глоби за нарушения, в рамките на 90 дни", се казва в обяснителния меморандум на проекта, предоставен от Министерството на развитието.

Проектът може да бъде разгледан тук . Данъчните органи са длъжни да уведомят лицето, което има просрочени задължения към бюджета, от неплатени глоби, в рамките на 15 дни и да посочат кога ще бъде спрян лицензът му, ако не ги плати. В същото време, ако шофьорската книжка е временно отнета по други причини и срокът изтече, той все още няма да може да шофира, ако има неплатени глоби.

Въпреки това, шофьорите ще могат да намалят периода на отнемане (ако отнемането се дължи на дребни нарушения) на правата си за управление на МПС, ако "представят доказателство за плащане на всички задължения към местния бюджет (...), включително плащане на глобата за дребното нарушение, довело до отнемане на правата за управление", се казва още в цитирания проект. "Неплащането на глоби може да доведе до временно отнемане на правото на управление, като мярка за натиск за събиране на дългове", се казва в цитирания проект.

Освен това, глобите, неплатени в продължение на 3 месеца, ще бъдат увеличени с 30%, а ако не бъдат платени след 6 месеца, ще получат още едно увеличение, също с 30%.

Министерството на развитието на Румъния предлага също, в случай на продажба на автомобили, купувачите и продавачите да изискват удостоверения, удостоверяващи "плащането на всички задължения за плащане към местния бюджет на административно-териториалната единица, в чийто радиус живеят". "Тази ситуация е валидна и в случай че данъкоплатец извади от обращение транспортно средство", се казва още в проекта на Министерството на развитието.