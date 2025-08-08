Русия започна строежа на първата атомна електроцентрала в Казахстан

Проектът предвижда доставката на реактор ВВЕР-1200

Русия започна работа по строежа на първата атомна електроцентрала в Казахстан, най-големия производител на уран в света, съобщават руски медии.

„Започваме в Казахстан практическа работа по реализирането на проекта за създаване на атомна електроцентрала“, заяви генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов. Според него „Росатом“ предлага „да се изгради истински бестселър на пазара на ядрени технологии“. „Казахстанският проект ще бъде приоритет сред приоритетите на държавната корпорация „Росатом“, подчерта Лихачов.

Той припомни, че проектът предвижда доставката на реактор ВВЕР-1200.

Първоначалният етап на строителството включва провеждане на геодезически и инженерни работи, а в петък казахстанската страна тържествено предаде на представител на "Росатом" капсула с почвени проби, взети от строителната площадка на бъдещата атомна електроцентрала за изследване.

На 14 юни властите на републиката обявиха, че „Росатом“ е избран за лидер на консорциума за изграждането на станцията, тъй като е представил най-оптималното предложение.