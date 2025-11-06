САЩ създават военна авиобаза в Дамаск

На 10 ноември Доналд Тръмп ще приеме в Белия дом сирийския президент Ахмед ал-Шара

САЩ ще разположат свои войски в сирийска авиобаза край Дамаск, съобщава Reuters, позовавайки се на източници от американската администрация.

Целта на стъпката е да се улесни прилагането на новия пакт за сигурност между Сирия и Израел, в чието договаряне Вашингтон действа като посредник. Според източниците разполагането на американски сили ще бъде „знак за стратегическото преориентиране на Сирия“ към САЩ след края на управлението на Башар Асад.

Авиобазата се намира в района, водещ към Южна Сирия, която се очаква да бъде обявена за демилитаризирана зона съгласно споразумението за ненападение между Израел и Сирия.

На 10 ноември американският президент Доналд Тръмп ще приеме в Белия дом сирийския президент Ахмед ал-Шараа – първото официално посещение на новия сирийски лидер във Вашингтон. По-рано Тръмп призова ООН да отмени санкциите срещу него.

Преди това, на 16 октомври, ал-Шараа беше на визита в Москва, където се срещна с руския президент Владимир Путин. След разговорите беше потвърдено, че Русия ще запази военните си бази в Сирия.