В Турция е открито голямо златно находище на стойност 1,7 милиарда долара

Находището може да съдържа 14 милиона тона руда

Турската миннодобивна компания Ermaden е открила находище на злато с резерв от над 420 000 унции, или приблизително 12 тона, съобщава Liga.net.

Според анализа, находището може да съдържа 14 милиона тона руда със съдържание на злато от 0,89 грама на тон. Очакваната стойност на откритието по текущия обменен курс е 1,7 милиарда долара.

Според председателя на борда на директорите на Ermaden Мурат Ялчънташ:

„В резултат на щателните и непрекъснати сондажни работи, извършени в находището "Аладжахан" край Сивас, Ermaden разкри много ценен потенциален ресурс от 424 000 унции злато. Смятаме това откритие за първия и важен плод на нашата правилна стратегия и целеустремена работа“.

Турската компания Erdemir притежава лиценз за разработване на над 5800 хектара земя в окръг Кангал в провинция Сивас, където се намира находището. Сондажи вече са извършени на 360 места, откъдето са взети проби.

Проучвателните работи продължават. В момента се извършват сондажни работи за изясняване на обхвата на ресурсите и оценка на потенциала на мината.

Ермаден отбеляза, че оценката на резервите се извършва от независими и компетентни организации, включително чуждестранни структури.