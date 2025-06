Свищовски студенти участваха в международен форум по иновации и управление на риска в Букурещ

Студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ участваха в 9-ото издание на международния студентски симпозиум „Experience. Knowledge. Contemporary Challenges“, организиран от Университет „Артфекс“ – Букурещ, с подкрепата на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“.

Тазгодишната тема на научното събитие, което се състоя в румънската столица, бе „Dashboard of the Future – Reconfiguration of the Doctrines between Durability and Sustainability: Innovation, Opportunities, Risks“, като акцентът бе поставен върху бъдещето на устойчивото развитие, иновациите и баланса между издръжливостта и устойчивостта в икономиката.

Форумът, проведен в хибриден формат, бе открит и модериран от проф. Александру-Лучиян Маноле – ректор на университета „Артифекс“ и „Доктор хонорис кауза“ на Свищовската академия. В него участваха множество млади изследователи от Румъния, България, Молдова, Украйна и Индия, а Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ бе представена от студентите: Цвета Сирашка (I курс, специалност „Управление на проекти“) с доклад на тема „Sustainable Development Project Management – A Catalyst for Smart Transformation of Cities“; Йордан Шопов (I курс, специалност „Публична администрация“) и Ралица Александрова (III курс, специалност „Публична администрация“) с изследване на тема „Urban Mobility and Sustainable Transport in the Era of Smart Cities“; Любомир Любомиров и Димитър Митев (IV курс, специалност „Финанси“) с разработка на тема „Forecasting Financial Markets with KWIC Analysis and Foresight Models“; Ивайло Василев (I курс, специалност „Застраховане и социално дело“) с презентация на тема „Sustainable Transformation in Bulgaria’s Insurance Sector”.

В дискусиите се включи и Борис Йорданов, студент във втори курс на специалност „Счетоводство и контрол“.

Реализираният симпозиум предостави на студенти от различни държави възможност да представят научните си търсения, да изградят контакти и да обменят идеи.

С участието си в него възпитаниците на Свищовското висше училище затвърдиха за пореден път ангажираността на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ към развитието на студентската наука и международното сътрудничество.