Кметът на Пловдив Костадин Димитров е в сградата

Сградата на Община Пловдив е под полицейска блокада. Пред входа на Общината са застанали двама жандармеристи, а отстрани са спрени две специализирани коли на жандармерията, съобщава БНР.

Не се допускат граждани да влизат при администрацията, а поемни лица и разследващи проверят документацията на местната администрация.

От Областната дирекция на полицията съобщиха за БНТ, че не участват в акцията.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров е в сградата. Той сподели, че не знае какво се случва.

Според информация на БНТ Европрокуратурата, със съдействието на МВР, разследва договор за ремонт на сградата на общинското предприятие "Чистота" в Пловдив. Договорът е сключен от предишния кмет на Пловдив. В момента се извършват обиски в две дирекции - за обществените поръчки и екодирекцията.

Служителите, които са работили по тези договори, са били освободени от работа в първите седмици от мандата на настоящия кмет Костадин Димитров. Ремонтът е финансиран с евросредства.

Малко след 09:00 ч. от сградата на Общината излезе заместник-кметът по строителството инж. Хакъ Сакъбов. Той беше придружен от униформен служител и поемни лица. Заедно се насочиха към Партийния дом, където се помещава част от останалата ресорна администрация. От сградата на Общината разследващите са изкарали и компютър.