Седмичната анкета на "Труд news”: Българите искат по-строги наказания за клевети и обиди

Над 57% подкрепят идеята доказаните обиди и лъжи да се наказват със затвор и глоби

В анкетата на „Труд news“, проведена за седем дни сред 1 840 уникални участници, мнозинството от българите ясно заявяват, че масовото очерняне чрез медиите на неподходящи хора трябва да спре.

На въпроса „Трябва ли да се наказва със затвор и глоби доказани клевета и обида, като престъпление към личния живот?“, читателите отговарят така:



• Да – 57,23%

• Не – 37,83%

• Не знам – 4,95%

Резултатите ясно показват, че повече от половината граждани настояват за реална наказателна отговорност при доказана клевета и умишлена обида.

През последните години в България се наложи тревожна тенденция: медийни кампании срещу хора, бизнеси и организации, често мотивирани не от обществен интерес, а от икономически и политически зависимости.

Когато интересите на потърпевшите не съвпадат с тези на собствениците на определени медии, те се оказват обект на публична разправа, обиди и лъжи, без реална възможност за защита.

Темата се нажежи след внесения от „Има такъв народ“ законопроект, предвиждащ по-тежки санкции – включително затвор – за доказана клевета и обида, разглеждани като посегателство върху личното достойнство и правото на неприкосновеност.

Проектът раздели обществото: част от журналистическите организации го определиха като „заплаха за свободата на словото“, докато обикновените граждани виждат в него шанс за справедливост.

Анкетата на „Труд news“ показва именно тази народна чувствителност, която се натрупва след години на медийна злоупотреба, фалшиви обвинения и уронване на доброто име без последици.

Обществото не желае ограничаване на журналистиката, а възстановяване на справедлив баланс между правото да информираш и задължението да не лъжеш.

57% „за“ наказанията за клевета не означават желание за цензура, а отчаяна нужда от морален ред.

Анкетата очертава дълбок обществен консенсус:

Българите искат закон, който да спре безнаказаните клевети и манипулации, независимо дали идват от политическа трибуна или телевизионен екран.

