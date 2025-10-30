Сметките за парно: Ще се повишат ли цените и как ще се изчисляват?

Съдът на Европейския съюз постанови, че сегашната формула за дяловото разпределение на разходите за парно и топла вода е непрозрачна и не отчита точно индивидуалното потребление на абонатите. Решението може да промени начина, по който се изчисляват сметките в цялата страна.

„Всеки съд отменя тази формула по различни причини. Съдът на ЕС директно се обръща към методиката и предлага как да стане по-прозрачна и правилна. Това означава, че трябва да се добавят коефициенти, отразяващи състоянието на сградата, изолацията и строителството“, обясни председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев пред „България сутрин“.

Той уточни, че въвеждането на нови коефициенти няма да направи формулата значително по-точна:

„Възможно е да се добавят нови фактори, но разликата с досегашната формула ще бъде минимална. Новият начин на изчисление ще бъде нужен за сметките за декември, след края на ноември“, продължи експертът.

Кремен Георгиев обясни, че новата формула няма да увеличи сметките.

„Формулата само разпределя вече измерената от топломера енергия. През студените месеци процентът на сградната инсталация от общата консумация е по-нисък, отколкото през топлите месеци.“ Цените, определени от КЕВР на 1 юли, ще останат в сила до 1 юли следващата година.

„Последната информация е, че ремонтът ще приключи по-рано от първоначално предвиденото. Организацията работи добре и вероятно до началото на декември проблемът ще бъде забравен“, каза Георгиев.

Кметът Васил Терзиев предложи „Топлофикация София“ да се отдаде на концесия, за да се излезе от текущата криза.

„Това най-вероятно ще помогне. Притеснения винаги има, но единственият дълг на дружеството е към „Булгаргаз“, няма забавени заплати или осигуровки“, посочи Георгиев.