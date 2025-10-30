Крава помля "Трабант" на пътя, шофьорът е в болница

73-годишен шофьор пострада, след като неговия „Трабант“ се блъсна във внезапно излязла на пътното платно крава.

Инцидентът е станал рано сутринта на 29 октомври, когато животното се появило изневиделица по път I-5 между Шипка и Казанлък.

Пенсионерът е откаран в болница, той е без опасност за живота. Тестван е за употреба на алкохол с техническо средство и резултатът е отрицателен.

На мястото на произшествието са пристигнали полицейски екипи от РУ-Казанлък, които са извършили оглед и са събрали необходимите данни за инцидента.

От полицията апелират към водачите да се движат с повишено внимание, особено в ранните часове на деня и в участъци, където животни могат внезапно да се окажат на пътя.

Разследването продължава, като органите ще установят причините, довели до появата на животното на пътя, и дали собствениците му са спазили задълженията си.

От МВР не съобщават оцеляло ли е животното.