Столична община спира незаконен строеж върху заливната тераса на река Драгалевска

Столична община предприема действия за спиране на незаконно строителство на жилищни сгради, разположени в заливаемата зона на некоригираното корито на река Драгалевска, на територията на район „Лозенец“.

Процедурата е започната от Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) след съвместна проверка с Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), инициирана от главния архитект на София арх. Богдана Панайотова.

Проверката, извършена от екип на НАГ в присъствието на представители на район „Лозенец“ и Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), установи груби нарушения на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за водите и Закона за опазване на околната среда.

„Това, което установихме, е системно пренебрегване на закона – от изсичането на дървета без контрол, през липсата на съгласувания с екологични и водни институции, до одобряването на проект, който нарушава параметрите на устройствените планове и издаване на разрешение за строеж без становище на “Басейнова дирекция”, което се появява по-късно. Институции, проектанти, надзор, – всички поименно ясни, са извършили групово грубо нарушаване на нормативни актове. Това не е техническа грешка, а поредица от умишлени действия. Всеки, който е положил подписа си трябва да носи отговорност,“ каза главният архитект на София арх. Панайотова.

На база на установените нарушения е съставен констативен акт по чл. 224а ЗУТ за спиране на строежа, забрана на достъпа до обекта и прекъсване на захранването с електричество и вода.

Паралелно с това ще бъде внесен протест до прокуратурата за незаконосъобразно издадено разрешение за строеж.

„В София няма да се строи върху речни корита, заливни тераси и зелени площи – колкото и скъпи да са терените и колкото и влиятелни да са инвеститорите. Законът важи за всички – без изключения", допълни Панайотова.

„Зад всяко незаконно строителство стоят реални рискове за хората – от наводнения, от щети и човешки животи. Никой няма право да подценява това. Затова ревизираме всички подобни случаи и ще предприеме нужните мерки, включително преразглеждане на делегираните правомощия към районните администрации“, подчерта тя.

Междувременно тече пълна ревизия на всички разрешения за строеж, издадени в непосредствена близост до некоригирани речни корита и дерета. Главния архитект на София ще преразгледани делегираните правомощия на районните главни архитекти и те ще бъдат отнети при установени нарушения с цел предотвратяване на рискове от последващи подобни действия.

Ще се засили координацията между НАГ, ДНСК, “Басейнова дирекция”, РИОСВ, „Геозащита“ и общинските звена, за да се гарантира, че всеки проект е съобразен с реалните хидроложки и екологични условия.

„Неспазването на закона не е просто административно нарушение – то е заплаха за живота и сигурността на хората. Отговорността е и лична и институционална. Доколкото ресурсите на НАГ и капацитета на екипа контролиращ незаконното строителство позволяват, ще направя всичко възможно в София да не се строи в нарушение на закона и да не се толерират компромиси", категорична бе Панайотова.