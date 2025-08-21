Спечелил 37 млн. евро от лотария успя да си вземе парите в последния възможен момент

Чакаха го три месеца

Участник от словенския град Кран спечели над 37 милиона евро от лотарийната игра „Евроджакпот“ (Eurojackpot), съобщи словенският портал „24 часа“ (24ur). Късметлията взе печалбата си в последния момент – точно преди да изтече крайният срок от три месеца, отбелязва порталът.

По закон от тази сума се удържа 15-процентен данък, което значи, че печелившият ще получи чиста сума от 31,7 милиона евро, а общината, в която живее, ще получи близо 5,6 милиона евро.

Крайният срок за получаване на печалбата е днес, 21 август, следователно победителят буквално на косъм е избегнал загубата на цялата сума, се казва в материала на „24 часа“. Ако спечелилият не успее да вземе парите си в рамките на 90 дни, според правилата сумата трябва да бъде върната във фонда на „Евроджакпот“ и се прехвърля за новия кръг.

„Не мога да разкрия информация защо този конкретен победител е чакал до последния момент, защото в Лотарията много внимателно защитаваме поверителността и анонимността на печелившите, което означава, че не разкриваме никаква информация“, каза Тина Джиновски от "Лотария Словения" пред портала.

Тя добави, че никога не е имало подобен случай.