Спорт по телевизията

05.40 Суперкарс, първо състезание в Ипсуич МАХ Спорт 2
09.00 Суперкарс, второ състезание в Ипсуич МАХ Спорт 2
10.40 Лека атлетика, европейко пъренство, подрастващи БНТ 3
13.00 Трейл: Голдън Трейл световни серии, Сиер Зинал Евроспорт 1
13.45 Триатлон: PTO Тур в Лондон Евроспорт 2
14.00 Динамо - Магдебург Диема спорт
14.00 Фортуна – Хановер Диема спорт 3
14.00 Айнтрахт (Брауншвайг) – Гройтер Фюрт Нова спорт
14.30 Саутхемртън – Рексъм Диема спорт 2
15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
15.15 Колоездене: Обиколка на Полша, шести етап, мъже Евроспорт 1
16.00 Порше Карера Къп, Гран при на Аспен Диема спорт 3
17.00 Стоук – Дарби Каунти Диема спорт 2
17.00 Лека атлетика, европейко пъренство, подрастващи БНТ 3
17.45 Колоездене: Арктик рейс, трети етап, мъже Евроспорт 1
18.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1
19.00 ЦСКА – Черно море Диема спорт
19.30 Шефийлд Юнайтед – Бристъл Диема спорт 2
19.30 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, втори кръг Евроспорт 1
19.45 Рейнджърс – Дънди Ринг
19.45 Баскетбол, България – Нидерландия Би Ти Ви Екшън
20.30 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, трети ден Евроспорт 2
21.15 Славия – Лудогорец Диема спорт
21.30 Кайзерслаутерн – Шалке Диема спорт 3
22.30 Порто – Витория Гимараеш Ринг
02.00 UFC, Долидзе срещу Ернандес МАХ Спорт 2