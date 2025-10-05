Спорт по телевизията

Спорт по телевизията

05.00 UFC, Анкалаев срещу Перейра МАХ Спорт 2

07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1

07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 2

09.50 Мото 3, Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4

10.25 Формула 1, Академия, състезание 2 за Гран при на Сингапур Диема спорт 3

10.35 Колоездене: Обиколка на Лангкави, осми етап, мъже Евроспорт 1

11.15 Мото 2, Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4

13.00 Баскетбол, Балкан – Академик МАХ Спорт 2

13.00 Мото GP, Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4

13.30 Удинезе – Каляри МАХ Спорт 3

13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

13.30 Баскетбол, Реал – Гран Канария Диема спорт 2

14.00 Ипсуич – Норич Нова спорт

14.00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, шести етап, мъже Евроспорт 1

15.00 Добруджа – Арда Диема спорт

15.00 Алавес – Елче МАХ Спорт 4

15.00 Формула 1, Гран при на Сингапур Диема спорт 3

15.00 Триатлон: Супертри в Тулуза Евроспорт 2

16.00 Фиорентина – Рома МАХ Спорт 3

16.00 Болоня – Пиза МАХ Спорт 2

16.00 Нюкасъл – Нотингам Диема спорт 2

16.00 Астън Вила – Бърнли Нова спорт

16.00 Колоездене: Европейско първенство в Дром ардеш, мъже, общ старт Евроспорт 1

17.15 Севиля – Барселона МАХ Спорт 4

17.30 Ботев (Вр) – Ботев (Пд) Диема спорт

18.15 Монако – Ница Диема спорт 3

18.30 Брентфорд – Манчестър Сити Диема спорт 2

18.30 Хамбургер – Майнц Нова спорт

19.00 Наполи – Дженоа МАХ Спорт 3

19.30 Еспаньол – Бетис МАХ Спорт 4

19.30 Реал Сосиедад – Райо Валекано МАХ Спорт 1

20.00 НФЛ, Филаделфия – Денвър МАХ Спорт 2

20.15 ЦСКА – Лудогорец Диема спорт

20.15 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 1

20.30 Борусия (М) – Фрайбург Диема спорт 3

20.30 ПАОК – Олимпиакос Нова спорт

20.30 Вдигане на тежести, Световно първенство Ринг

21.45 Ювентус – Милан МАХ Спорт 3

21.45 Лил – ПСЖ Диема спорт 2

22.00 Селта – Атлетико МАХ Спорт 4

22.00 Наскар, състезание в Северна Каролина МАХ Спорт 1

22.15 Спортинг – Брага Ринг

22.15 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид, олимпийско крос кънтри, мъже Евроспорт 1

22.30 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, четвърти ден Евроспорт 2

23.15 Порто – Бенфика Ринг

23.20 НФЛ, Лос Анджелис - Вашингтон МАХ Спорт 2

