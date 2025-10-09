Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

06.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, първи ден Евроспорт 2
09.00 Снукър: Турнир на Си-ан, трети кръг Евроспорт 1

10.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1

14.30 Снукър: Турнир на Си-ан, трети кръг Евроспорт 1

15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

15.50 Колоездене: Гран Пиемонте, мъже Евроспорт 2

18.00 Вдигане на тежести, Световно първенство Ринг

19.00 Финландия – Литва Диема спорт 3

21.30 Баскетбол, Олимпия Милано – Монако МАХ Спорт 1

21.30 Баскетбол, Партизан – Анадолу Ефес МАХ Спорт 2

21.45 Англия – Уелс Диема спорт 2

21.45 Чехия – Хърватия Диема спорт 3

21.45 Малта – Нидерландия Диема спорт

21.45 Шотландия – Гърция Нова спорт

02.30 НХЛ, Каролина – Ню Джърси МАХ Спорт 2

Още от (Спорт по телевизията)

Най-четени

Мнения