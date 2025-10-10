Спорт по телевизията

Автор: Труд
06.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, втори ден Евроспорт 2
09.00 Снукър: Турнир на Си-ан, четвърти кръг Евроспорт 1
10.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
14.30 Снукър: Турнир на Си-ан, четвърти кръг Евроспорт 1
15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
17.00 Казахстан – Лихтенщайн Диема спорт 3
20.30 Вдигане на тежести, Световно първенство Ринг
21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Дубай МАХ Спорт 2
21.30 Португалия – България (младежи) Диема спорт
21.30 Баскетбол, Байерн – Жалгирис МАХ Спорт 1
21.30 Гранада – Лас Палмас МАХ Спорт 4
21.30 Баскетбол, Барселона – Валенсия МАХ Спорт 3
21.45 Франция – Азербайджан Диема спорт 2
21.45 Германия – Люксембург Диема спорт 3
21.45 Белгия – Северна Македония Нова спорт