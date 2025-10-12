Спорт по телевизията

Спорт по телевизията

06.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, трети ден Евроспорт 2

11.30 Тенис, турнир в Шанхай, финал МАХ Спорт 1

11.30 Колоездене: Обиколка на Ломбардия, мъже Евроспорт 2

13.00 Баскетбол, Ховентуд – Сарагоса Нова спорт

13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, Барселона – Леида Диема спорт 2

16.00 Сан Марино – Кипър Диема спорт 3

16.30 НФЛ, Ню Джърси – Денвър МАХ Спорт 2

17.15 Спортинг (Хихон) – Сантандер МАХ Спорт 4

18.00 Баскетбол, Рио Бреоган – Валенсия Нова спорт

19.00 Шотландия – Беларус Диема спорт 2

19.00 Нидерландия – Финландия Диема спорт 3

19.00 Фарьорски о-ви – Чехия Диема спорт

20.00 НФЛ, Джаксънвил – Сиатъл МАХ Спорт 2

21.45 Румъния – Австрия Диема спорт 2

21.45 Дания – Гърция Диема спорт 3

21.45 Хърватия – Гибралтар Диема спорт

21.45 Литва – Полша Нова спорт

23.30 НФЛ, Тампа Бей – Сан Франциско МАХ Спорт 2

00.30 Наскар, състезание в Лас Вегас МАХ Спорт 1

01.00 Остин – Лос Анджелис ФК МАХ Спорт 4

02.00 НХЛ, Ню Йорк Рейнджърс – Вашингтон МАХ Спорт 3

