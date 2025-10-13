Спорт по телевизията

Автор: Труд
09.00 Тенис, турнир в Алмати МАХ Спорт 2
09.00 Снукър: Турнир на Си-ан, финал Евроспорт 1
14.00 Тенис, турнир в Стокхолм МАХ Спорт 1
14.30 Снукър: Турнир на Си-ан, финал Евроспорт 1
16.30 Тенис, турнир в Брюксел МАХ Спорт 3
19.00 Черна гора – Лихтенщайн Нова спорт
19.15 Баскетбол, Миньор – Академик МАХ Спорт 2
20.00 НХЛ, Отава – Нешвил МАХ Спорт 1
21.30 Кордоба – Културал Леонеса МАХ Спорт 4
21.45 Исландия – Франция Диема спорт 2
21.45 Северна Ирландия – Германия Диема спорт 3
21.45 Уелс – Белгия Диема спорт
21.45 Словения - Швейцария Нова спорт