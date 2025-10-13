Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

09.00 Тенис, турнир в Алмати МАХ Спорт 2

09.00 Снукър: Турнир на Си-ан, финал Евроспорт 1

14.00 Тенис, турнир в Стокхолм МАХ Спорт 1

14.30 Снукър: Турнир на Си-ан, финал Евроспорт 1

16.30 Тенис, турнир в Брюксел МАХ Спорт 3

19.00 Черна гора – Лихтенщайн Нова спорт

19.15 Баскетбол, Миньор – Академик МАХ Спорт 2

20.00 НХЛ, Отава – Нешвил МАХ Спорт 1

21.30 Кордоба – Културал Леонеса МАХ Спорт 4

21.45 Исландия – Франция Диема спорт 2

21.45 Северна Ирландия – Германия Диема спорт 3

21.45 Уелс – Белгия Диема спорт

21.45 Словения - Швейцария Нова спорт

