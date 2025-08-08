Срещата Тръмп-Путин без Зеленски (Обзор)

Преговорите може да се проведат в Рим

Орбан иска лидерска среща между Русия и ЕС

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин дори ако той не се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски, предаде Асошиейтед прес. На журналистически въпрос дали Путин трябва да се срещне със Зеленски, за да си осигури среща с президента на САЩ, Тръмп отговори: “Не, не трябва. Не”.

За срещата между лидерите на САЩ и Русия стана ясно след продължилата три часа среща между Путин и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва в сряда.

Страните са започнали подготовка за срещата на върха, като мястото є било вече договорено и ще бъде обявено в следващите дни. Официално обаче не е казано точно къде и кога ще бъдат разговорите.

Владимир Путин нарече Обединените арабски емирства подходящо място за среща с ръководителя на Белия дом. “Имаме много приятели, които са готови да ни помогнат да организираме подобно събитие. Един от нашите приятели е президентът на Обединените арабски емирства. Мисля, че ще решим, но това би било едно от подходящите, доста подходящи места”, каза той пред репортери в Кремъл.

“Следващата седмица е определена като референтен срок за среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп. Целевата дата беше определена за следващата седмица, но страните започват директно да се подготвят за тази важна среща и е трудно да се каже колко дни ще отнеме подготовката. Но вариантът за провеждане на срещата през следващата седмица беше разгледан и ние сме доста позитивни по отношение на този вариант”, каза помощникът на руския лидер Юрий Ушаков.

Срещата между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп може да се проведе още в понеделник, като Рим се разглежда като възможно място, съобщи вчера Fox News, позовавайки се на два източника, запознати с преговорите.

Междувременно Владимир Путин и китайският президент Си Дзинпин проведоха телефонен разговор и обсъдиха разрешаването на конфликта в Украйна, съобщи Централната китайска телевизия. Китайският лидер отбелязал, че Пекин приветства поддържането на контакти между Москва и Вашингтон. Говорейки за украинската криза, той заявил, че няма прости решения на сложни проблеми и че Китай ще продължи да насърчава мира и преговорите.

“Среща на върха между Русия и водещи страни от ЕС, включително Франция и Германия, трябва да се проведе след лична среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп”, каза унгарският премиер Виктор Орбан. Той определи съобщенията за подготовка за среща между Путин и Тръмп като “добри новини”. “Продължавам да твърдя, че прекратяване на огъня в Украйна може да бъде постигнато, само ако американският и руският президент постигнат споразумение”, заяви още Орбан.

Той изрази съжаление, че ръководството на ЕС се е оттеглило от процеса на уреждане на украинския конфликт, заемайки позиция в полза на продължаването на конфликта. Премиерът смята, че лидерите на ЕС в Брюксел са “безполезни”, както показаха преговорите с Вашингтон за вносните мита. “Следователно, не те, а германският канцлер и френският президент трябва да отидат заедно в Москва за преговори от името на Европа. Или, ако е необходимо, да проведат такива преговори на неутрална територия. Руско-европейската среща на върха трябва да се проведе, защото тази война се води в Европа”, каза Орбан.

“Паузата в конфликта в Украйна може да е близо”, заяви вчера и полският премиер Доналд Туск след разговор с украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс. “Има определени сигнали, а и ние имаме интуиция, че може би замразяването на конфликта - не искам да кажа края, но замразяването на конфликта - е по-близо, отколкото по-далеч”, каза той.