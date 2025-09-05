Стойчо Младенов: Скоро ЦСКА пак ще е убиец на шампиони

Стойчо Младенов, легендарен футболист и треньор на ЦСКА, е сигурен, че новите собственици ще върнат отбора на върха. Екзекуторът на Ливърпул добави в интервю пред Спортал, че „червените“ отново ще се превърнат в убиец на гиганти.

„Стадионът на ЦСКА ще е истинско бижу в Борисовата градина – коментира Младенов. - В лицето на новия собственик се намери човек, който не жали средства, за да върне клуба там, където му е мястото. С него ЦСКА отново ще е европейска величина, ще играем с най-добрите и ще сме убиец на шампиони, както ни наричаха в миналото.“

ЦСКА строи най-модерния стадион на Балканския полуостров, като темповете са повече от впечатляващи. Базата в Панчарево отдавна е придобила вид от най-високо европейско ниво. А тепърва ще се изгражда академията, която трябва да е пример за всички в България. Единственият проблем пред отбора все още е спортно-технически, защото две години поред играта и резултатите не отговарят на огромните инвестиции.