Испания дойде за лек мач, тръгна си с рекорди

Испания дойде за лек мач в България и го постигна. За съжаление твърде бързо и като на шега европейският шампион вкара три гола през първото полувреме и се стяга за мач с Турция. Докато ни биеше, Ла Фурия правеше и рекорди. Треньорът Луис де ла Фуенте още няма загуба начело на тима. В 21 мача наставникът спечели 16 и задмина Хулен Лопетеги. Най-дългата серия за старт на треньорска кариера в Испания има Висенте дел Боске – 26 двубоя. Суперзвездата Ламин Ямал показа и перфекционизъм пред 40-те хиляди на националния стадион „Васил Левски“, но не вкара гол. С асистенцията си, която е девета от дебюта му през 2023 година, вундеркиндът изостава само от Килиън Мбапе, който има 11 за същото време.

„Няма от какво да се срамуваме – каза Христо Стоичков, изгледал мача от официалната ложа. - Разликата между нас и Испания е три гола. Голямо благодаря на публиката. Имах молба да подкрепят нашите, може да се радват на испанците. Позитиви винаги могат да се извадят. Мисля, че българите могат и повече.“

„Сблъскахме се с един от най-добрите отбори в света – призна селекционерът Илиан Илиев. - Доволен съм от себераздаването. Испания имаше повече ситуации от голове. Футболистите ни дадоха максимум. Благодарим за подкрепата от трибуните.“

На трибуните дойде и легендарният ни волейболист Любо Ганев, президент на федерацията. Много рядко може да бъде забелязан на футболен мач – последният беше при 70-годишния юбилей на ЦСКА.

„Всички колективни спортове с топка трябва да се подкрепяме – каза Ганев пред националния стадион. - Затова и веднага прие поканата на Георги Иванов. Дори се пошегувах с него: „Трябва да обменяме опит! Вие да взимате от нашия късмет и успехи, а ние да имаме вашия бюджет.“ Ние имахме през тази година шест световни и две европейски първенства. Дано има късмет за целия български спорт.“

„Срещнахме изключително силен отбор и в крайна сметка това ни е нивото – обобщи Гонзо. - Не само респектът, но и класата беше различна. Футболистите ни дадоха максимума си. Сега ни предстои мач с Грузия – отбор, който много се разви в последните години, но не е от ранга на Испания.“

Мачът в Тбилиси ще бъде ръководен от шведа Глен Ниберг, който се смята за един от най-добрите млади арбитри в Европа.