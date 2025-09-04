Испания не се стресна от 40 000 и взе по лесния начин своето в София

България загуби с 0:3 от Испания на старта на световните квалификации за Мондиал 2026. Пред 40 000 зрители на националния стадион „Васил Левски“ действащият европейски шампион реши всичко преди почивката, а през втората част спести сили за визитата на Турция.

Селекционерът на трикольорите Илиан Илиев не можеше да разчита на своя капитан Кирил Десподов, получил контузия преди мача. Дебют за представителния ни отбор записаха Емил Ценов, стартирал от първата минута, както и Росен Божинов, появил се след час игра.

Резултатът бе открит в 5-ата минута чрез Микел Оярсабал, който бе изведен зад отбраната на „лъвовете“ по перфектен начин от Мартин Субименди. Последва

Скоро след това Светослав Вуцов парира удар от непосредствена близост на Оярсабал.

Отговорът на България дойде в 20-ата минута, когато Радослав Кирилов проби отляво и потърси далечния ъгъл, но топката срещна страничната греда, а при ударът му имаше и рикошет.

В 22-ата минута Ямал се озова на отлична позиция за стрелба, но и този път българският страж бе перфектен.

След половин час игра продължителна атака за гостите завърши с попадение, дело на Марк Кукурея, стрелял силно след избита от Кристиан Димитров топка.

В 37-ата минута нападателят на Арсенал Микел Мерино се оказа най-съобразителен след центриране от ъглов удар и с глава покачи на 3:0.

На полувремето селекционерът Илиан Илиев замени Васил Панайотов с Марин Петков.

В 53-ата минута Вуцов демонстрира отново отличен рефлекс, след като парира тежък изстрел на Мерино от границата на наказателното поле, а впоследствие топката срещна и напречната греда.

След малко повече от час игра дойде време и за втори дебют на роден футболист – след като Емил Ценов стори това, стартирайки от първата минута, сега на терена се появи и Росен Божинов, заменил Фабиан Нюрнбергер.

След почивката ситуации почти нямаше, гостите държаха инициативата, но отбраната на България успяваше да неутрализира всичко по-опасно, а за това спомогна и самият Вуцов. На два пъти Марин Петков имаше шанс да нанесе фатален за испанците удар, но първо Унай Симон спаси, като се оказа, че има засада, а във втория случай той бе затворен умело от бранител в „червено“.

Така в крайна сметка България отстъпи с 0:3 на действащия европейски шампион. На 7 септември в Тбилиси представителният ни отбор гостува на Грузия във втори мач от кампанията.



България - Испания 0:3

0:1 - 5' Микел Оярсабал, 0:2 - 30' Марк Кукурея, 0:3 - Микел Мерино



България: 21. Светослав Вуцов - 14. Антон Недялков (К), 5. Кристиан Димитров, 13. Емил Ценов, 7. Фабиан Нюрнбергер (62' - 6. Росен Божинов) - 4. Илия Груев, 15. Васил Панайотов (46' - 16. Марин Петков), 18. Ивайло Чочев (81‘ Георги Миланов), 12. Николай Минков, 9. Александър Колев (72‘ - 22. Владимир Николов), 10. Радослав Кирилов (72‘ - Мартин Минчев)

Резерви: 1. Димитър Митов, 23. Иван Дюлгеров, 2. Християн Петров, 3. Живко Атанасов, 6. Росен Божинов, 8. Андриан Краев, 11. Кирил Десподов, 16. Марин Петков, 17. Георги Миланов, 19, Мартин Минчев, 20. Лукас Петков, 22. Владимир Николов

Селекционер: Илиан Илиев



Испания: 23. Унай Симон - 12. Педро Поро (62' - 2. Дани Карвахал), 5. Дийн Хаусен, 3. Робин Льо Норман (46' - 4. Пау Кубарси), 22. Марк Кукурея - 6. Микел Мерино, 18. Мартин Субименди (62' - 16. Родри) - 20. Педри - 19. Ламин Ямал (79‘ Хесус Родригес) , 21. Микел Оярсабал, 17. Нико Уилямс (71‘ Дани Олмо)

Резерви: 1. Давид Рая, 3. Робин Льо Норман, 4. Пау Кубарси, 7. Алваро Мората, 8. Фермин Лопес, 9. Алейш Гарсия, 10. Дани Олмо, 11. Феран Торес, 2. Дани Карвахал, 13. Алекс Ремиро, 14. Хесус Родригес, 15. Алехандро Грималдо, 16. Родри

Селекционер: Луис де ла Фуенте



Съдия: Сърджан Йованович

Стадион: "Васил Левски"