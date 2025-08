Стрелба разтърси американска база: петима ранени във Форт Стюарт в Джорджия

Неизвестен откри огън по американската военна база Форт Стюарт в Джорджия, съобщава Reuters.При инцидента има пострадали, съобщиха от Форт Стюарт в публикация във Facebook.

"Инсталацията беше блокирана в 11:04 ч. и на място са органите на реда", се казва в съобщението, като се допълва, че инцидентът е станал в района на 2-ра бронирана бригадна бойна група.

🚨 CONFIRMED ACTIVE SHOOTER ON US ARMY BASE: An active shooter incident has been reported at Fort Stewart in Georgia, prompting a lockdown, Fort Stewart Hunter Army Airfield said.



"Casualties have been reported." pic.twitter.com/rdZVTWOYOh