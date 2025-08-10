Тръмп е склонен на тристранна среща с Путин и Зеленски в Аляска

Преговорите остават двустранни по желание на руския президент

От Кремъл настоявали Украйна да изтегли войските си от целия източен Донецки регион

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен към възможността за провеждане на тристранна среща на върха в Аляска с колегите си от Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски, заяви представител на Белия дом, цитиран от “Ройтерс”. Въпреки това Белият дом в момента планира двустранна среща с Путин по негово искане, добави той.

Уточнението идва след като в събота Доналд Тръмп обяви, че планира да се срещне с руския президент Владимир Путин този петък в Аляска. Американският президент се надява да посредничи за споразумение за прекратяване на огъня с цел да сложи край на войната в Украйна.

“Дългоочакваната среща между мен, като президент на Съединените американски щати, и президента Владимир Путин на Русия, ще се състои следващия петък, 15 август 2025 г., във великия щат Аляска”, написа Тръмп в публикация в социалните медии. “Повече подробности ще последват.”

Преди това, в петък, Тръмп заяви, че Украйна и Русия вероятно “ще си разменят” части от територии в рамките на споразумение за край на войната и определи плановете в тази посока като много сложни.

Според информация на Wall Street Journal, Владимир Путин е заявил пред специалния представител на президента на САЩ Стив Уиткоф, че ще се съгласи на пълно прекратяване на огъня, ако Украйна изтегли войските си от целия източен Донецки регион.

Според източници на изданието, Путин е представил на администрацията на американския президент Тръмп радикално предложение за прекратяване на огъня в Украйна. По-специално, като е поискал от Киев значителни териториални отстъпки в замяна на прекратяване на военните действия. Изданието пише, че това се отнася за Донецка област. В този случай Русия ще контролира Донецка и Луганска области, както и полуостров Крим, който анексира през 2014 г. и иска да бъде признат за суверенна руска територия.

Самият Уиткоф, по време на разговор с европейски представители, заяви, че руското предложение включва два етапа. В първата фаза Украйна ще се изтегли от Донецка област и фронтовите линии ще бъдат замразени. Това ще бъде последвано от втора фаза, в която Путин и Тръмп ще се споразумеят за окончателен мирен план, който по-късно ще бъде договорен с украинския президент Володимир Зеленски.

Украински служител, който разговаря с Тръмп в сряда, заяви, че Киев по принцип не възразява срещу никакви предложения, но прекратяването на огъня ще бъде предпоставка за всякакви по-нататъшни стъпки.

Като част от това предложение, руският президент, според източници, е обещал, че правителството му ще приеме закон, с който се ангажира да не атакува Украйна или Европа.

Междувременно днес бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва е провел 40-минути телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин, съобщи бразилското президентство. От там допълниха, че Путин е споделил информацията за преговорите със САЩ и “скорошните мирни усилия между Русия и Украйна”, предаде Ройтерс. Според официално изявление лидерите са обсъдили и сътрудничеството в рамките на БРИКС и “са обсъдили настоящите международни политически и икономически сценарии”.

Разговорът с Лула да Силва е последният от серията разговори на Путин с лидери от цял свят през последните дни преди планираната среща с Тръмп. Путин вече говори с лидерите на Китай и Индия, както и с президенти от Централна Азия и Европа, за да ги осведоми за контактите със САЩ относно войната в Украйна.

Паралелно с това днес европейски лидери изразиха в съвместна декларация убеждението си, че “само подход, съчетаващ активна дипломация, подкрепа за Украйна и натиск върху Руската федерация може да сложи край на войната между Украйна и Русия”.

“Приветстваме усилията на президента Тръмп да спре кланетата в Украйна” и “сме готови да подкрепим тези усилия на дипломатическо равнище, както и да продължим да оказваме значителна военна и финансова подкрепа на Украйна, включително чрез работата на Коалицията на желаещите, и да поддържаме и налагаме ограничителни мерки срещу Руската федерация”, заявяват лидерите.

Декларацията е подписана от френския президент Еманюел Макрон, италианската премиерка Джорджа Мелони, полския и британския є колеги Доналд Туск и Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и финландският президент Александер Стуб.

Срещата ще бъде първата между действащ президент на САЩ и Путин от 2021 г., когато Джо Байдън се срещна с Путин в Женева.