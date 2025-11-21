Тръмп премахна митата върху бразилското говеждо и кафе

Бразилия доставя една трета от кафето в САЩ

Американският президент Доналд Тръмп отмени 40-процентовите мита върху бразилски хранителни продукти, включително говеждо месо, кафе, какао и плодове, които бяха наложени през юли, за да се накаже Бразилия за преследването на бившия й президент, съюзник на Тръмп, Жаир Болсонаро, съобщава Reuters.

Мярката следва подобна заповед на администрацията от миналия петък за премахване на митата върху няколко селскостопански продукта от други страни, тъй като Белият дом прави обратен завой по отношение на някои мита, които са повишили цените на хранителните продукти в САЩ.

Бразилия обикновено доставя една трета от кафето, използвано в САЩ, най-големият потребител на кафе в света, а напоследък се превърна в важен доставчик на говеждо месо, особено от вида, който се използва за приготвяне на бургери.

Цените на кафето на дребно в САЩ се повишиха с до 40% през тази година

поради тарифите и други пазарни фактори, като например недостиг на продукция, причинен от климатичните условия.

Повишаването на цените на хранителните продукти е основен фактор за спада в рейтинга на одобрение на Тръмп, който е паднал до най-ниското си ниво откакто той се върна на власт, сочи проучване на Reuters/Ipsos.

„Може да се очаква, че няколко хиляди чувала бразилско кафе, които се съхраняват в митнически складове, ще започнат да се преместват бързо към американските пекарни“, каза анализаторът на суровини Джудит Гейнс, президент на J. Ganes Consulting.

Митническите складове са съоръжения за съхранение, където вносителите могат да оставят продукти, без да плащат вносни мита.

Няколко вносители съхраняваха продукти в тези съоръжения след обявяването на високите бразилски мита, докато чакаха евентуална ревизия на митата.