Украинската "Нафтогаз" ще може да получи 120 милиона евро от руски активи в Австрия

Украинската държавна газова компания "Нафтогаз" си е осигурила обезщетение за загубите след анексирането на Крим от Русия през 2014 г., съобщава австрийският вестник Der Standard. В Австрия ще се проведе търг за продажбата на 20 руски недвижими имоти на стойност приблизително 120 милиона евро.

Продажбата ще се осъществи като част от изпълнението на арбитражно решение срещу Русия на обща стойност над 5 милиарда долара. През 2023 г. международен арбитражен трибунал в Хага осъди Русия да плати тази сума, за да компенсира "Нафтогаз" за загубите и заграбените активи, след анексирането на Крим от Русия.

"Нафтогаз" заяви, че решението на съда може да бъде изпълнено по принудителен ред. Ако Руската федерация откаже да се съобрази доброволно, Нафтогаз, в съответствие с Нюйоркската конвенция от 1958 г., има право да започне процеса на принудително изпълнение в държави, където се намират руски активи.

„Още една практическа стъпка към възстановяването на над 5 милиарда долара от Русия за незаконното изземване на активите на групата Нафтогаз в Крим. Подобни действия се предприемат и в други юрисдикции. Рано или късно Русия ще плати за всичко. Без съмнение“, коментира Сергий Корецки, главен изпълнителен директор на украинската компания.

През октомври 2016 г. „Нафтогаз“ започна арбитражно производство срещу Русия, търсейки обезщетение за изземването на собствеността ѝ от Москва в нарушение на двустранен инвестиционен договор между Украйна и Русия. Имуществото на компанията включваше специални разрешителни за ползване на недрата; оборудване и инфраструктура; права за експлоатация на тръбопроводи и газохранилища; дялове в собствеността на газопроводи; и над 675 милиона кубически метра съхраняван газ.