Усик до Мохамед Али в историята

Александър Усик връхлетя с гръм и трясък в историята на бокса. Украинецът нокаутира Даниел Дюбоа в 5-ия рунд в спора за абсолютен шампион. Усик сложи ръка върху титлите на Световната боксова асоциация (WBA), Световния боксов съвет (WBC), Световната боксова организация (WBO), Международната боксова организация (IBO) и Международната боксова федерация (IBF). Направи го за втори път в своята кариера. В Лондон той се нареди до великия Мохамед Али. Двамата са единствените в тежка категория, ставали на два пъти безспорни световни шампиони.

След мача на „Уембли“ активът на украинеца вече е 24-0. Сега за мач с него се предлага Тайсън Фюри. Британецът има два мача срещу Усик, които загуби, но отказва да признае поражението.

"Огромно уважение към Олександър Усик – обяви Краля на циганите, както сам се определя Фюри. - Той направи фантастично представяне срещу Даниел Дюбоа. Те дадоха истинска битка. Така че поздравления и за двамата бойци. Но Усик знае, че има само един човек, който може да го победи. Правил съм го два пъти и целият свят го знае“.

Заканата му обаче увиснаха във въздуха, след като Усик отказа да назове следващия си съперник и призна, че има нужда от почивка.

"Сега искам да си почина. Не мога да кажа кой е следващият ми опонент днес, защото се подготвям от три месеца и половина. Не виждам семейството си, жена си", каза той, цитиран от БТА.

Усик прибира и 132,28 млн. долара от мача в Лондон.

That left hook put him to bed ffs … Usyk is an all timer still going down as one of the greats 🐐🥊 pic.twitter.com/V13AHizM3b