Фенове трогнаха Димитър Якимов за ЧРД

Фенове на ЦСКА трогнаха великия Димитър Якимов по случай 84-ия му рожден ден. Запалянковците направиха колаж, взеха цветя и дариха с бутилка вино човека, на когото завиждаха Пеле и Гаринча, а на „Уембли“ го нарекоха футболния крал. От доста време един от най-славните български играчи не ходи на стадиона заради здравословното си състояние. От благодарност към феновете излезе от дома си, за да получи даровете.

Преди седмица запалянковците почистиха гроба на великия Манол Манолов-Симолията по случай 100-ия му рожден ден. И обещават още много подобни инициативи за славни ветерани.

ЦСКА пък бомбардира полския Радомяк Радом с оферти. Според сайта „Вежло“ целта е португалският халф Бруно Жордао. Последното предложение е било на стойност 500 000 евро. Сайтът твърди, че цената вече устройва третия във временното класиране на полското първенство. В първите четири кръга Жордао игра по 90 минути в два от мачовете, а в останалите беше сменен. Отборът има две победи, реми и загуба.

ЦСКА предлага огромен финансов тласък на бившия младежкия национал на Португалия. Ако се стигне до сделка, то тя ще е петата най-висока в историята на Радомяк. В кариерата си Жордао е бил собственост и на Уулвърхемптън, за който има и мач в евротурнирите срещу Еспаньол. Също така за кратко е прекарал в Лацио с три двубоя.

В същото време ЦСКА покри напълно сектор „В“ на новия стадион „Българска армия“. Козирката е изградена от няколко пласта. Напредва и монтажът на металната конструкция на фасадата, както и на слънцезащитните панели.