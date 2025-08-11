Финландските прокурори заявиха, че подсъдимите отричат обвиненията

Финландия повдигна наказателни обвинения в понеделник срещу капитана и екипажа на предполагаемия кораб от "призрачния флот" "Ийгъл С" (Eagle S), който е обвинен в атака и повреда на пет телекомуникационни кабела във Финския залив, пише Politico.

Обвиненията, повдигнати срещу капитана и двамата помощници на петролния танкер, който финландските власти смятат за част от така наречения руски призрачен флот, включват утежнени престъпления и намеса в комуникациите, както и други обвинения. На тримата е забранено да напускат Финландия от началото на разследването.

Финландските прокурори заявиха, че подсъдимите отричат обвиненията, твърдейки, че Хелзинки няма юрисдикция, тъй като повредените кабели се намират извън териториалните му води.

Обвиненията са най-новото развитие в разследването на Финландия, което доведе и до изземването на кораба "Ийгъл С", основен заподозрян в инцидента от декември 2024 г. , при който бяха повредени четири подводни кабела и друг беше прекъснат във Финския залив.

Саботажът предизвика призиви за по-решителни действия срещу скритата флотилия на Москва - армада от остарели, често незастраховани танкери, на които санкционирани държави като Русия разчитат, за да заобиколят международните санкции, пише Politico.

НАТО също така мобилизира сили за защита на морското дъно и критичната комуникационна инфраструктура на фона на поредица от подобни инциденти в Балтийско море, включително прекъсването на интернет кабел между Финландия и Германия през ноември 2024 г. и друг между Финландия и Швеция през декември 2024 г.

Кремълски помощник определи инцидента с Eagle S като пиратство

През месец януари 2025 година помощникът на руския президент Николай Патрушев определи задържането на танкера "Ийгъл С" от финландската брегова охрана в Балтийско море като акт на пиратство.

"Залавянето на "Ийгъл С" в Балтийско море под измислен претекст не може да се нарече другояче освен съвременно пиратство“, заяви Патрушев, който е и председател на Морския съвет на Русия, в интервю за "Российская газета".

На 25 декември 2024 г. захранващият кабел EstLink 2, свързващ енергийната мрежа на Финландия с Естония през дъното на Финския залив, внезапно беше прекъснат. Финландската полиция и гранични служители задържаха петролния танкер Eagle S, плаващ под флага на островите Кук, по подозрение, че е замесен в инцидента. По-късно вестник Postimees съобщи за повреда на три кабела между двете страни, позовавайки се на няколко естонски компании.

Патрушев припомни също, че през януари са станали още няколко инцидента с повреждане на подводни кабели. Западът, използвайки безпочвените обвинения за участие на Русия като претекст, увеличи военното си присъствие в Балтийско море.