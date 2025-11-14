Хороскопът на Алена: Водолеите да не прибързват, финансови проблеми мъчат Рибите

ОВЕН

Не се лишавайте от шанса за успешна работа, защото завършване й обещава професионален възход на мнозина от вас. Откажете се от запознанствата и срещите, ще са проблемни в бъдеще. Не избързвайте в действията си и преценявайте думите си при публични изказвания. Създайте стабилна основа в материално отношение. Коригирайте поведението си спрямо вашите близките си. Новите запознанства ще ви разочароват. Не разчитайте на късмета си, ако търсите своята половинка. Удовлетворяващия секс не е гаранция за чувства.

ТЕЛЕЦ

Ако сте решили да си дадете отдих точно днес ще е по-скоро огромно изключение. Справяте се отлично със задълженията си, ако разчитате само на себе си. Не се доверявайте на странични съвети, защото целят да ви създадат проблеми. Деловите разговори са успешни, дори и ако са уговорени инцидентно сутринта. В личния живот не са изключени проблеми заради липсата на хармония в отношенията ви, за което имате вина и вие. Депресирани сте и от невъзможност да постигнете хармония в сексуалния си живот.

БЛИЗНАЦИ

Не е във ваша полза да провеждате служебни разговори и да уреждате финансиране на вашата фирма, защото партньорите ви и вашите познати не са настроение и може да ви подведат с неизпълними обещания. Начинанията са нежелателни. Запознанствата са разочароващи. Планираните пътувания са успешни. Ако сте търговци денят не е особено печеливш. Предпазвайте се от загуби. Постарайте се да не създавате напрежение в семейството заради ставащото на вашето работно място.

РАК

Не е изключено в този ден заради лични проблеми да пренебрегнете служебните си задължения. Не го правете, не си струва заради ината ви или повлияни от някого да загубите завоюваните и стабилни до момента професионални позиции. Не бъдете прибързани на работното си място и се постарайте да разрешите професионалните си проблеми. Не изневерявайте, за да си спестите проблеми в личния живот, които вашите интимни половинки с нищо не са заслужили. Не сте доволни от сексуалните си отношения.

ЛЪВ

Денят ви дава шанс да работите и да постигнете служебните си цели. Ще ви е спокойно, ако никой, не ви разсейва с приказките си, но е малко вероятно около вас да е тишина. Избягвайте запознанствата и деловите неочаквани срещи, за да не страдате разочаровани от нечия некоректност. Уговорените точно за днес делови разговори изискват от вас да сте уверени в исканията си. Не допускайте професионалните ви стремежи и задълженията ви, които са все по-натоварващи и отговорни да вредят на личния ви живот.

ДЕВА

Не се отказвайте от помощта на вашите колеги, защото без тях няма да се справите със задълженията си. Избегнете проблемите в общуването заради заядливите ви критични изказвания. Независимо от нежеланието ви за активна работа, и много по добри резултати, сте удовлетворени от постигнатото. Не давайте обещания за заеми на непознати хора или роднини само, за да блеснете, че имате пари, защото в края на годината ще са ви необходими. Ако дадете заем, ще загубите парите си.

ВЕЗНИ

Пред вас е изключително успешен ден, стига да съумеете да се възползвате от възможностите. Без характерното за вас колебание направете скок към нов професионален връх. Ваши съдружници ви гарантират финансови постъпления, които имате възможност да инвестирате доходоносно през следваща седмица, но внимавайте с дотоворите, Меркурий е ретрограден. Вечерта откажете гостуване при приятели, ако живеят в непознат квартал, за да не се окаже, че няма как да се придвижите по късните часове до дома си.

СКОРПИОН

Не се тревожете заради появилите се на пътя ви трудности, защото те не ви засягат. Който ги е предизвикал да се справи. Не губете вашето време и не подавайте ръка, защото помощта ви няма да бъде оценена. Заемете се с планираните срещи и оформянето на банкови документи и не обръщайте внимание на опитите да ви занимават с проблеми, които не ви интересуват. Следобед не е изключено да се влюбите в новото си завоевание и да изоставите професионалните си задължения. Не ви съветвам да го правите.

СТРЕЛЕЦ

Ще постигнете деловите си цели, но само като се задълбочите в задълженията си и не допускате да ви натоварват с чужди задачи или да ви разсейват под формата на молби за съвети, които "само вие можете да дадете". Избегнете нежелателни срещи и запознанства с непознати, които от няколко дни се домогват до вашето внимание. Целта им е да ви навредят. Вечерта ще ви изненадат с романтична обстановка и приятни разговори, ако сте поканени на гости и срещнете новото си увлечение.

КОЗИРОГ

Днес мнозина от родените в знака ги очаква запомнящ се успех, който им поднася не само възможността да стабилизират финансовото си състояние, а и да завишат авторитета си. Начинанията са успешни, ако не сте прибързани и се съсредоточите в работата си. Не допускайте да ви разсейват с разговори, които не ви засягат и няма как да сте полезни. Работете спокойно, заредени с увереност в силите и възможностите си. Вечерта си дайте заслужена почивка в компанията на любимите ви.

ВОДОЛЕЙ

В този ден проведете само планираните делови срещи, ако няма как да ги отложите, като не забравяте, че успявате, ако сте практични и прозорливи. Прибързаността ви вреди. Не разчитайте на късмета си. Не спорете, ако не сте уверени в правотата си. Не се сърдете на критиката. Успехът е с вас, ако завършите започнатите задачи. Не се притеснявайте да покажете чувствата, които изпитвате към близките си, ако сте семейни към брачната си половинка. Само ако сте искрени имате възможност да изживеете незабравими мигове.

РИБИ

В днешния ден зависи само от вас успешно да разрешете финансовите проблеми, които вече няма как да пренебрегвате. Вашите делови партньори ви изненадват с предложение за допълнителен бизнес. Неочакван спор на работното място ще ви принуди да си кажете мнението, дори и да е негативно, за да го приключите без продължение. Вечерта не надавайте ухо на клюките, разпространявани от съседите ви, защото те си имат своя скрита цел. Със сигурност искат да ви настроят срещу интимната ви половинка.