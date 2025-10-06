Хороскопът на Алена: Ловете да обмислят идеите си, Девите да внимават с егото

ОВЕН

Не се колебайте да приемете и допълнителни задачи, които няма да ви натоварят. Гарантирате си отлични приходи. Деловите разговори са успешни. Планирането на работата ви за деня е във ваша полза, непланираната откажете. Очаквайте финансови постъпления, които идват навреме, за да инвестирате или да си платите задълженията към държавата. Разрешете проблемите в личния си живот, но като осъзнаете и своите грешките. Възвърнете си любовта и хармонията в семейните отношения.

ТЕЛЕЦ

Изцяло сте във властта на емоцията и ви е трудно да се концентрирате в работата си, но се дразните и от опитите да ви налагат промени. Не обтягайте отношенията с колегите и се опитайте да не влизате в спор с никого, доли със случаен посетител, на работното си място. Не се захващайте с нови задачи. Стабилизирайте постигнатото до момента. Семейството ви очаква повече внимание от вас. Не забравяйте, че чувствата трябва постоянно да бъдат разпалвани. Сексуалният ви живот не е това, което очаквате.

БЛИЗНАЦИ

Проявявате наивността си от сутринта. Финансовото ви състояние може да се влоши, ако позволите да ви измамят и решите да вложите парите си в губеща дейност, само защото не се задълбочавате в предложенията, които ви отправят. Бързо ще осъзнаете грешката си. Следобед сте в отлично настроение и ще се справите със служебните си задължения. Хармонията в личните отношения ви зарежда със сили. Вечерта ви очаква романтична вечеря, последвана от незабравими сексуални мигове.

РАК

Не пренасяйте на работното място проблемите, породени в семейството ви, за които колегите ви не носят вина. Бъдете старателни и отхвърлете най-напред рутинните си служебни задължения. Ако ви предложат допълнителни задачи, не ги отказвайте, защото ви носят добра възможност за материална стабилизация. Денят ви е емоционален. Внимавайте с думи и дела в личните отношения. Прекалено сте уверени във верността на интимния си партньор и пропускате заплахата, надвиснала заради ваши неприятели, които искат да навредят на отношенията ви.

ЛЪВ

Обмислете идеите си и преценете дали не противоречат на вижданията на околните. Задължени сте днес да завършите част от служебните си задачи и да отчетете резултатите до края на деня, въпреки че пришпорването ви дразни. Не спорете, че ви натоварват ненужно и проявете отговорност. Начинанията са успешни. Не пренасяйте проблемите си у дома, за да не навредите на отношенията с близките си. Любимите ви хора усещат, че сте се отдалечили. Зарадвайте ги със сексуални удоволствия.

ДЕВА

Колкото по-малко величаете егото си, толкова по-малко грешки ще допускате. Насочете всичките си сили в приключването на служебните си задачите си, за да не си създадете проблеми. Не позволявайте заблудата във вашите истински възможности да се превърне в началото на сериозен провал. Брачният ви партньор се съмнява в чувствата ви, затова се постарайте да му докажете, че няма причина за притеснение. Не се надявайте, че ако се отдадете на сексуални удоволствия разправията ще ви се размине.

ВЕЗНИ

Запазете добрия тон и добрите колегиални отношения, дори и ако се чувствате наранени и пренебрегнати в този ден. Ще ви зарадват материални успехи от скоро завършени задачи. Проведете отложените разговори, делови и лични. Организаторските ви възможности ще бъдат оценени. Семейните ви отношения са хармонични. От вас зависи да ги съхраните. Ако не сте семейни, днес ще срещнете подходящ партньор и ще се влюбите безумно. Не бързайте със сексуалните удоволствия.

СКОРПИОН

Вашето умение да мислите аналитично и задълбочено ви помага да разкриете нови възможности за изява. Отнасяйте се предпазливо към поднесените ви идеи и предложения. Дълбоко в себе си сте неуверени и колебливи, но имате сили за активна работа и успешно ще приключите текущи задачи. Вечерта ще се радвате на романтична среща. Внимавайте, защото ако сте семейни може да ви хванат в изневяра. Няма да се почувствате добре, ако се отдадете на сексуални удоволствия със случайни партньори заради ината си.

СТРЕЛЕЦ

Проявете решителност, за да осъществите идеите си. Изпълнението на служебните ви задачи точно в този ден е свързано с прилагане на нови методи, основани на знанията, които сте придобили скоро, но не сте изявили до момента. В общуването с колегите си бъдете компромисни. Разправии непрекъснато ще ви напомнят за себе си, подтиквани от вашите необмислени действия за изясняване на отношенията, създаващи конфликти в семейството. Не са изключени проблеми с интимния ви партньор. Причината е в нежеланието ви да се откажете от компанията на приятели.

КОЗИРОГ

Преди да пристъпите към начинания стабилизирайте постигнатите резултати от завършените рутинни задачи. Внимавайте при общуване с непознати. Не прекалявайте със своята самоувереност, за да подобрите финансовото си положение. Ще ви върнат заем, който ще ви помогне да осъществите идеите си. Не сте в настроение за разговори с брачния си или интимен партньор, защото сте уморени и напрегнати. Това ви отдалечава от любимите ви хора и от сексуалните удоволствия. Не ги пропускайте, защото ще съжалявате.

ВОДОЛЕЙ

Не давайте заеми, дори и ако роднини ви искат помощ. Бъдете внимателни при обсъждане на работа, свързана с обществени организации и финансови документи. Внимателно се запознайте със съдържанието и значението на документите. Ще имате проблеми в общуването, ако сте прекалено претенциозни и изискванията ви към околните са високи. Не са изключени проблеми в личния ви живот. Нежеланието на партньорите ви да приемат вашите виждания ви действа подтискащо. Чувствате се нежелани и лишени от сексуални удоволствия.

РИБИ

Днес финансовото ви положение ще се подобри и ще ви възвърне самочувствието. Бизнесмените, развиващи търговска дейност могат да уговорят сключването на финансови сделки. Задоволството ви е огромно. Ако околните не са сговорчиви и не се съобразяват с вас, причината може да е в прекалената ви критичност. Разправия с брачния партньор, предизвикана от вас, няма да завърши във ваша полза. Рискувате да се разделите, при това заради нежеланието ви да се съгласите с гостуването на негови роднини.