Хороскопът на Алена: Лъвовете да бъдат внимателни към близките си, Девите да се заредят с оптимизъм

ОВЕН

Изпълнени сте с решителност и готовност да се справите със задълженията си на работното място. Не е изключено да поставите началото на нови задачи, с което ще изненадате колегите си. При необходимост от неочаквани делови срещи бъдете уверени в исканията си и не се притеснявайте да ги поднесете. В личните отношения проблемите са заради нежелание на партньорите ви да се съгласят с вас и с непрекъснатото отсъствие от дома, за което нямате оправдание. Ако премълчите и не се опитате да наложите мнението си насила, можете да избегнете лишаването от сексуални мигове.

ТЕЛЕЦ

Началото на нови занимания ви носи признание. Успехът ви спохожда и в материално отношение. Късметът е на ваша страна. Среща със задгранични посетители ще ви обогати с полезна информация. Ако се налага да се заемете и със спешни задачи, не прекалявайте с активността си. Отново сте обзети от съмнение дали сте достатъчно привързани към интимния си партньор или трябва да се разделите. След като имате съмнения в чувствата си е по-добре да си дадете временна почивка и да се откажете от секса.

БЛИЗНАЦИ

При делови срещи и неотложни разговори не прекъсвайте събеседника си, за да не се провалите с проява на некомпетентност заради прибързаността си. Очаквайте известие за печалба. Не пропускайте да планирате следващия месец и да проверите финансовото си състояние. В личните отношения са възможни проблеми с партньорите ви заради нежеланието им да разберат притесненията ви. Сексуалните ви отношения отново се възстановяват.

РАК

Забравете страничните занимания на работното си място, за да не загубите част от спечелените пари. Позволете на вашите близки да ви поглезят и се отпуснете от напрежението. Заслужили сте си вниманието им, защото сте работили активно през месеца и днес сте донесли в дома си голяма сума. Вечерта забравете за професионалните си задължения и се отдайте на развлечения. Отидете на гости или на ресторант с вашите партньори и семейството си. След вечеря се отдайте на незабравими сексуални удоволствия. Ако нямате до себе си любим, по-добре не рискувайте с интимност със случайни партньори, само защото не искате да сте сами.

ЛЪВ

Бъдете внимателни и отговорни към вашите близки, ако имате проблеми в отношенията. Не допускайте разправии в този ден. Вашите нови познати ще ви бъдат както подкрепа в момента, така и бъдещи възможни неприятели, ако го допуснете, затова бъдете предпазливи. Не пътувайте! Бъдете предпазливи, особено ако се налага да поправяте покривните конструкции в дома си и вие, чисто по женски искате да сте полезни! Приемете, че това е работа на партньора ви. Вечерта прекарайте сред семейството си. Пригответе вкусна вечеря.

ДЕВА

Без значение какво става около вас, сте длъжни да съхраните вашия оптимизъм и бодростта на духа си. Вашата самоувереност дразни близките и приятелите ви. Ще получите подкрепата на влиятелни хора. Вашите финансови успехи предизвикват не малко завист. Обмислете бъдещи инвестиции. Семейните да бъдат умерени в претенциите към брачния си партньор, а ако имат стабилна интимна връзка да не прекаляват с ревността си, която е безпричинна и обидна. Несемейните да очакват романтична среща и сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Не бива да пътувате, дори и ако се налага да провеждате делови разговори. Успехът не е с вас. По-добре обмислете начинанията за следващия месец. На работното място се справяте добре с рутинните си задължения, но и новите задачи ще ви донесат успех, ако избегнете конфликтите. Влюбени сте и се чудите дали ще е правилно днес да споделите чувствата си. Притеснявате се дали ще ви отговорят със същото. Семейните да не пропускат миговете за себе си и да се отдадат на сексуални наслади.

СКОРПИОН

Завладени сте от вашите мечти и сте готови да поставите началото на задача, която изисква да си наложите търпение, да сте отговорни и да не разчитате на странична помощ. Спокойствието при разговори с вашите колеги ще ви спести язвителните им подмятания заради вашето нежелание да споделите плановете си. Предпазвайте се от влошаване на отношенията с близките си. Чувствате се неразбрани, защото не са готови да приемат, че са необходими средства за ремонта, които искат да направите, но не сте осигурили. Помислете дали не сте допуснали някоя грешка, с която сте принудили интимния си партньор да се дистанцира от вас и да ви лиши от секс.

СТРЕЛЕЦ

Разногласия с вашите колеги може да станат причина за разправия на работното място. Търпението и вашата доброта ще ви спечели уважението им. Не се поддавайте на гнева си. Можете да постигнете целите си на вашето работно място, но е по-добре да не проявявате прекалена активност. В семейството назрява конфликт свързан с децата ви,. Обърнете им внимание и със спокойствие разрешете проблемите, които ви притесняват. Любовните ви отношения са в криза, ако сте все още не сте семейни. Престои ви раздяла заради несходство в темперамента.

КОЗИРОГ

Колегите ви са допуснали грешки заради прибързани, противоречиви и погрешни заповеди от вашите началници. Не се намесвайте. Колебаете се дали да пътувате сами. Изпълнени сте с решителност и желание да сте дейни на работното място, но няма как да отложите командировката. След работа не пазарувайте, а бъдете сред семейството си и с брачния си партньор. Не канете гости, за да не изнервите обстановката, ако останат повече часове в дома ви. Не пропускайте интимните разговори и сексуалните наслади.

ВОДОЛЕЙ

Начинанията ще ви донесат успех. Ако искате да сте спокойни, завършете започнатите задачи. Следобед проведете планираните срещи и разговори. Не бъдете прибързани, за да не пропуснете добрите възможности, които ви поднася Съдбата, ако не прекалите с изискванията си към вашите колеги. В семейството ви се разгаря разправия заради поредното ви закъснение и оправданието ви, че сте имали работа. Не се опитвайте да измисляте оправдание. Ако не се приберете навреме се откажете от надеждата за сексуални удоволствия.

РИБИ

Начинанията няма да бъдат успешни. Не се изкушавайте да действате прибързано. По-добре си останете у дома и се отдайте на развлечения. Не спорете с вашите колеги, особено ако не сте компетентни. Не се сърдете на отправената ви критика, която днес ви носи полза. Нямате намерение да се извините на интимния си партньор, дори и ако вие сте причината за неразбирателството помежду ви. Сексуалните ви отношения са в криза, която ще продължи толкова дълго, колкото ще проявявате женския си инат.