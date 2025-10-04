Хороскопът на Алена: Овните да внимават със запознанствата, успешен ден за Телците

ОВЕН

Внимавайте със запознанствата, които сте решили да осъществите на всяка цена, въпреки че сте наясно за последиците. За да избегнете неприятностите не споделяйте нищо за себе си. Всяка информация ще бъде използвана срещу вас. Правилното ви поведение на работното място, ако за вас денят е работен, е гаранция за успех. Отношенията с любимите ви се успокояват. Пазете се да не обидите някого с необмислените си думи. Ако имате желание да си доставите приятни интимни удоволствия, сексът ще ви се отрази добре.

ТЕЛЕЦ

В професионално отношение ви очаква успешен ден. Проведете предварителна среща в неформална обстановка с настоящи или бъдещи делови партньори, ако имате намерение да договаряте сътрудничество. Бъдете отговорни към поставените задачи, за да не се изложите и да не претърпите финансови загуби. Личният ви живот изисква да промените поведението си и да се грижите повече за интимните си отношения. Не са изключени прояви на ревност, мили дами. Сексуалните ви отношения за пореден път са в криза.

БЛИЗНАЦИ

Не пътувайте. Въпреки трудностите на работното си място, запазете спокойствие. Постарайте се да завършите задачите си за деня до обед. Ще си спестите грешките заради разсеяност и умора. Не създавайте напрежение в отношенията си с вашите колеги, в почивния, но работен за мнозина ден, за да не си навредите и в следващите дни. Днес е време задължително да хармонизирате семейните си отношения. Не пропускайте да се насладите на интимните мигове. Сексът ще ви достави взаимна наслада.

РАК

Склонни сте инатливо и в същото време неуверено да вървите срещу себе си и да отдалечите професионалните си успехи. Срещите са неуспешни. По-добре забравете за начинанията. Рискувате да усложните отношенията си, ако сте заядливи и инатливи. Ще откриете своята половинка, ако все още не сте я срещнали. Ще се влюбите от пръв поглед. В интимните отношения очаквайте проблеми. Сексът с новите ви партньори е позволен, ако сте се уверили в чувствата им.

ЛЪВ

Работете упорито, но без напрежение и със сигурност ще пожънете неочаквани материални успехи, които изненадват и вас. Отхвърлете най-неотложните си служебни задължения, ако сте дежурни в почивния ден, за да не пречат на начинанията ви сега и ако имат продължение да не блокират очакваните резултати в края на месеца. Денят благоприятства създаване на семейство, установяване на хармонични семейни отношения. Сексуалните ви отношения са хармонични, ако контролирате чувствата си и не сте заядливи в леглото.

ДЕВА

Ако успеете да се погледнете отстрани, ще видите бързо своите грешки. Проблемите не са по ваша вина. Забравете за начинанията. Емоцията ви вреди и пречи на реалната преценка за хората. Блокира бързото справяне с домашните ви задължения. На жените предстои романтична среща. Общуването ви с любимите ви е заредено с много положителни емоции. Зарадвайте интимния си партньор с красив букет и шампанско. Сексът ще ви освободи от напрежението.

ВЕЗНИ

Денят не е успешен за осъществяване на делови срещи, които е добре да отложите. Жънете професионални успехи, ако работите задълбочено и упорито в този ден. Активността ви ще даде добри резултати, но не и алчността ви, която може да ви провали. Бъдете умерени в намерението си да печелите на всяка цена. Вечерта се приберете у дома и се пригответе за романтична среща. Влюбените да споделят чувствата си. Сексуалният ви живот изисква да сте по активни и да не се притеснявате от разнообразието, което е приятно на любимите ви.

СКОРПИОН

Бъдете внимателни, защото под маската на привидната ви стабилност и уравновесеност бушува емоция, която може да ви изиграе лоша шега. Предпазливостта е задължителна. На работното си място ще се справите със задачите си, въпреки че мърморите защо на вас се е паднало да работите в почивния ден. Намерете най-краткия път към сърцата на хората, в които сте влюбени и споделете чувствата си още днес. Сексът ви доставя удоволствие, ако е взаимно желан. Ако сте семейни не изневерявайте, защото ще ви разкрият.

СТРЕЛЕЦ

Хармонията в отношенията, към която се стремите, ви се струва непостижима. Не правете дългосрочни професионални планове, за да не се налага спешна корекция и прекратяване на договори. Прибързани действия, повлияни от мнението на околните, че сте мудни и разсеяни, водят до пропуски и грешки заради нараненото ви его. Не си мислете, че любимите ви ще гадаят какви чувства изпитвате към тях. Рискувате да ги отдалечите. Сексуалните ви отношения са хармонични, но сте склонни да проявявате агресия в леглото.

КОЗИРОГ

За всеобща изненада сте активни и отхвърляте с лекота задачите си. Поемате всички сериозни професионални отговорности. Затова на вашето работно място успехът ще бъде с вас, дори и в този почивен ден. Не помагайте на ваши колеги, защото е редно да се справят сами със задачите си. Предпазвайте се от конфликти с любимите си. Не съсипвайте възстановената хармония в отношенията си. Създайте си приятни емоции, отдайте се на интимни мигове и желани сексуални удоволствия с любимите си.

ВОДОЛЕЙ

На важното е на работното място да отхвърлите задачите си до обед. Поканете на работен обяд или посетете делови партньори, с които сте и приятели. Обсъдете бъдещи съвместни проекти. Не пропускайте да уточните какво ще бъде вашето финансово участие. Възстановете отношенията си с хора, на които държите. Вечерта не пренасяйте лошото си настроение в семейството или при любимите си. Ако сте прекалено обсебени от професионалните си проблеми, сексът няма да ви достави удоволствие.

РИБИ

Откажете се от служебните си задачи в полза на неотложни разговори, които е добре да проведете. Не давайте заем, ако не сте финансово стабилни, защото ви предстоят неотложни разходи. Заемащите ръководен пост да предприемат промените на работното място едва след като се уверят, че са в тяхна полза, а не емоционално. Не се надявайте бързо да изгладите недоразуменията, възникнали без причина още сутринта, между вас и интимната ви половинка. Причината за липсата на желание за сексуални удоволствия се крие и във вашето поведение, което трябва да промените.