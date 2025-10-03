Хороскопът на Алена: Заслужено признание за Водолеите, Рибите да не прибързват с упреците

ОВЕН

Склонни сте да се ровите в ненужни детайли и да си внушавате проблеми, нетипично за вас, но си имате ваша причина да сте потиснат и недоволни. След завършване на поставените извънредни задачи ще осъзнаете, че дори не сте си мечтали за впечатляващото заплащане. Очаква ви успешен ден. В личните отношения се радвате на хармония. Внимавайте да не я съсипете. Интимните ви партньори за обсебени от чарът ви и са готови на всичко, за да ви доставят приятни сексуални мигове.

ТЕЛЕЦ

Общувате през целия ден, но всъщност запознанствата ви са с неподходящи хора, които не ви разбират, въпреки че искат да научат всичко за вас, за да разпространяват информация и да се правят на знаещи. Впечатлени сте от комплиментите и обожанието им, но не забравяйте, че ви ласкаят ви именно заради прикрити и непочтени намерения. Разправия, предизвикана неволно от вас, мили дами, може да навреди на отношенията с интимния ви партньор. Нямате желание да се отдадете на сексуални удоволствия.

БЛИЗНАЦИ

По-добре е да не уреждате кредити с приятели и служители в банка или финансова къща. Без значение е дали заемате ръководен пост или сте заети със собствен бизнес. Разочаровани сте, че колегите ви се отклоняват от набелязаната посока. Избегнете финансови загуби като не се съгласявате да подготвяте за подпис неясни договори. Очаквайте нови романтични запознанства, които могат да прераснат в интимни отношения. Сексуалното ви желание не ви позволява да сте импулсивни в леглото, за да не отблъснете интимния си партньор.

РАК

Ако имате намерение да пътувате не уговаряйте делови срещи, за да не създадете с отсъствието си негативно отношение към себе си. Не подготвяйте за подпис финансови документи с неясни клаузи, дори и с различна от днешната дата. Направете цялостна проверка на вашите фирмени и счетоводни документи. Вечерта ви радва фактът, че чувствата ви са споделени. Разчитайте на приятни интимни изживявания и сексуални удоволствия, ако сте мили с любимите си.

ЛЪВ

Говорете с финансови институции за кредитиране на ваш бизнес. Не пропускайте да се задълбочите в условията на банката, четете между редовете и написаното с почти невидим шрифт, за да не се окажете разочаровани. Стабилизирайте постигнатото до момента, иначе рискувате да се сринете когато не очаквате. Денят е идеален за интервю във връзка с работа или за представяне на нови идеи. Постарайте се да прекарвате повече време с любимите си. Ще се заредите с енергия. Ако сте решили да изневерите и са ви разкрили сексуалните удоволствия няма да са ви приятни.

ДЕВА

Не давайте обещания за заеми заради добродушието, което е част от вашия характер и не се съгласявайте на инвестиции, за които нямате достатъчно предварителна информация. Не се налагат рисковани действия, а и не бива да ги допускате.? ? Заради финансовите си успехи, потвърдени и от вашите приходи в този ден, рискувате да се сблъскате със озлобление и завист. Вечерта ще усложните отношенията си заради действията на някой от семейството си. Сексуалните ви отношения не отговарят на очакванията ви. Чувствате се пренебрегнати и изоставени.

ВЕЗНИ

Ще достигнете нов връх в професионалното си развитие. Отменете срещите и съвещанията с колегите си или с вашите подчинените, без значение кога сте ги планирали. Анализирайте финансовото си положение. Денят е идеален за подготвяне на договори. При необходимост потърсете в интернет финансовите и банкови институции, които да посетите. До обед не са изключени разправи с интимната половинка, които ще създадат напрежение в отношенията ви. Дарете романтични мигове на любимите си.

СКОРПИОН

С помощта на партньори, с които вече си сътрудничите, ще постигнете с лекота материални успехи. Чувствате се изпълнени с енергия и сте устремени към нов връх. Промените са във ваша полза, ако ги предприемате предпазливо. Изявете възможностите си на работното си място, ако се занимавате с изкуство или с научна работа. Вечерта продължете разговорите у дома, но за да се справите с проблемите е добре да си наложите спокойствие. Не бързайте да се впускате в изневери и секс със случайни партньори, защото вярвате, че ще задоволите нараненото си его.

СТРЕЛЕЦ

Имате стабилна кариера и добра заплата, но рискувате да пропилеете възможностите си заради вашата наивност и желание да блеснете в ново поприще, въпреки че ви липсват знания и умения за да започнете новата работа. Анализирайте внимателно постъпките си. В състояние сте спонтанно и емоционално да вземете решение и да пристъпите към промяна на работното си място. Чувствате, че сте отдалечили от себе си любимите си с поведение, което ги е наранило. Бъдете търпеливи и не настоявайте за сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

Обсебени сте от мисълта за предстоящите възможности даряващи ви добри приходи. Проведете предварителен разговор за финансово съдружие. Съхранете спечелените пари, за да не съжалявате, че сте пропуснали по-добри инвестиционни проекти. Самочувствието ви подтиква към импулсивност и склонност да рискувате. В личният ви живот всичко ще е благополучно, мили дами. Денят позволява встъпване в брак. Сексуалните удоволствия ще да завършат с разочарование, ако сте решили да изневерите.

ВОДОЛЕЙ

Заслужено признание ще събуди озлобление и желание на неприятели да ви навредят. Запазете спокойствие и не изневерявайте на себе си, като се впуснете да защитавате и налагате невярна информация. Изчакайте да чуете мнението на колегите си и ще се убедите, че ви подкрепят изцяло. Не допускайте безпричинни конфликти.Имате нужда от подкрепата и на близките си, които са ви подготвили романтична вечеря. Не реагирайте емоционално.Сексуалните удоволствия са желани и от двама ви.

РИБИ

Прибързано изречените упреци към колегите ви могат само да ви навредят. Запазете спокойствие, бъдете отговорни и тактични, не обвинявайте хора, които изобщо не са правили интриги зад гърба ви. Наложете си самодисциплина, за да завършите успешно служебните си задачи. Не рискувайте авторитета си на работното място! Вечерта се усамотете и се отдайте на приятни мигове с интимната половинка. Семейните жени да се подготвят за проблеми. Ако имате до себе си любими, които са ви доказали чувствата си, не пропускайте сексуалните удоволствия.