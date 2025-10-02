Хороскопът на Алена: Материални успехи за Стрелците, признание за Козирозите

ОВЕН

Вашите планове могат да се осъществят, но трябва да сте дейни и да не прехвърляте задълженията си на колеги, които ще ви създадат проблеми. Не губете времето си със странични занимания. Отложете подготовката за подписването на банкови, приходни и разходни документи, ако не сте ги прегледали заради липса на време. Днес са възможни промени в личния ви живот. Чувството за отговорност към близките ви е гаранция за успех. Склонни сте да простите на половинката си и да се отдадете на сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Трудностите може да блокират пътя ви, заради недоглеждане и пропуски при изпълнения на служебните задачи, които са ви поставили сутринта. Неприятен факт е, че се лишавате от уважението и важната подкрепата на колегите си. Сами си създавате проблеми на работното място, от които този път няма да излезете сухи и невинни. Следобед очаквайте разправия с близък човек. Посветете част от деня или поне вечерта на семейството си.

БЛИЗНАЦИ

Късметът не е с вас и не ви подкрепя според очакванията ви. Не допускайте провал заради прибързаност. На работното си място отхвърляте задачите си с лекота. Не се натоварвайте с отговорностите на колегите си. Отложете планираните срещи, ако не сте обмислили добре идеите, които искате да обсъдите. Очертават се проблеми в личните отношения, ако пренесете професионалните разправии и недоволството си върху вашите? ? близки. Естествената реакция заради агресивното ви поведение е отказът от сексуални удоволствия.

РАК

Днес сте склонни да се поддадете на странично влияние, без да осъзнавате, че неприятели искат да ви отклонят от поставените цели. Позволили сте си необмислени промени, които затрудняват изпълнението на служебните ви задачи. Следобед ще изчезне цялата ви самоувереност. Не ви съветвам да пътувате. Не забравяйте, че брачната ви или интимна половинка искат да бъдат по-често с вас. Не се надявайте на сексуални удоволствия, ако сте решили да работите до късно и сте се прибрали ядосани.

ЛЪВ

Промените няма да ви харесат. За съжаление трябва да се примирите с всичко, което се случва и да приемете ставащото безропотно, колкото и да ви е трудно. Не предприемайте рисковани начинания, които ще провалят целия ви ден и ще изнервят вашите колеги. Стабилизирайте позициите си и резултатите, които постигнахте сутринта. Днес помислите за съвместното си бъдеще, ако имате до себе си любим човек и си мечтаете да свиете семейно гнездо. За да се отдадете на сексуални удоволствия, трябва да сте уверени.

ДЕВА

Настроението ви е променливо, заради проблеми, които искате на всяка цена да разрешите. Вашите колеги са готови да ви повярват и помогнат, ако провеждате спокойно разговорите си с тях.? ? Сторете го и успехът е с вас. Не ви съветвам да пътувате, защото сте разсеяни, напрегнати и нервни и ако сте зад волана рискувате проблеми. Денят позволява да се отдадете на романтичните си мечти и срещи. Несемейните жени може и да срещнат любовта.

ВЕЗНИ

Изненадата ви са интересни запознанства. Заредени с добро настроение ще осъзнаете, че трудностите са преодолими. Вървете уверено към целта си. Денят не позволява договаряне на съвместен бизнес и подписване на финансови документи. Не допускайте разходи, които могат да доведат до личните ви загуби. Бракът, сключен в този ден, ще ви дари повече спорове в семейния живот. Предпазвайте се от агресивни сексуални контакти, поддавайки се на първичната си същност.

СКОРПИОН

Трудностите на работното място са породени от грешки на колегите ви. Ще се справите, ако проявите нужното търпение и се задълбочите в работата си. Идеите ви ще бъдат подкрепени. Приемете предложената помощ. Не се захващайте с новите си задачи в този ден, ако не са спешни и със срокове, които трябва да спазите. Откажете да задоволите капризите на интимния си партньор, който държи да отидете с негови приятели в скъп ресторант, но за ваша сметка.

СТРЕЛЕЦ

На работното място не допускайте финансови загуби, защото днешният ден ви обещава само и единствено материални успехи. Бъдете отговорни към себе си и не проявявайте доверчивост. Късметът може да ви изневери. Измамниците ви дебнат, ако пазарувате в голям магазин. Предпазвайте от кражби. Семейните жени да прекъснат старите си контакти и да създадат нови, за да си спестят разочарованията, сълзите и обидата.

КОЗИРОГ

Преценете реалните си професионални възможности. Не отлагайте изпълнението на текущите си служебни задачи. Начинанията не само са успешни, а и ще ви донесат признанието, към което се стремите от месеци. Вникнете в идеите на колегите си, за да не усложните ненужно отношенията си. Вечерта ще изживеете романтична среща. Звездите предупреждават, че ако сте семейни рискувате да разкрият изневярата ви.

ВОДОЛЕЙ

Начинанията са успешни, ако сте прозорливи и умерени. Не доказвайте възможностите си като рискувате и се впускате в авантюри. Изненадващи промени в материалното ви положение са резултат от приключени съвместни проекти, по които работите. Ще ви донесат печалби, които ще изненадат и вас и колегите ви. Вечерта не настоявайте за посещение на прятели в дома ви, мили жени, ако близките ви не са съгласни да посрещат гости.

РИБИ

Предложение за работа в съдружие ще ви донесе добри приходи. Бъдете внимателни при преговори и особено ако са свързани с финансови зависимости. Уговорените срещи са неуспешни, а задачите си изпълнявате с много усилия, но въпреки това успехът е с вас. Печелите добре, ако се занимавате с търговска дейност. Всички проблеми с интимната ви половинка ще се разрешат, ако обясните със спокоен тон причината за закъснението си.