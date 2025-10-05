Хороскопът на Алена: Близнаците да не проявяват агресия, Раците да не създават врагове на работното място

ОВЕН

Ще успеете да се справите блестящо в трудна, но и деликатна ситуация, свързана с професионалните ви задължения, от която ще извлечете с чест. Стабилизирайте постигнатите резултати, след като са ви възложили нови задачи. От вашето усърдие зависят и похвалата и паричното поощрение, което ще ви зарадва когато ви е най-необходимо. Денят е идеален за общуване със семейството. Отдайте се на приятни мигове с любимите си хора. Вечерта се откажете от поканата за гостуване и си създайте романтична обстановка.

ТЕЛЕЦ

Ваш близък приятел и колега, на когото разчитате, няма да оправдае възлаганите очаквания. За съжаление поведението му ще окаже влияние и върху вашата работа. В този почивен ден, ако за вас е работен, сте готови да помогнете на колега, но може да се окаже, че правите поредното непоискано добро и си печелите неприятели. Ако не сте семейни, скъпи жени, имате благоприятната възможност да създадете семейство или да срещнете подходящата половинка. Не забравяйте да създадете приятни емоции на интимния си партньор.

БЛИЗНАЦИ

Не проявявайте агресия към околните, те нямат вина за вашите проблеми. Внезапни и непредвидени разходи могат да предизвикат финансовата ви нестабилност. Налага се да се отдадете на активна работа, да си изключите телефоните, за да не се изпокарате и с приятели и с близките си. Съдбата ви дава шанс да създадете хармонично семейство. Ако вече сте го създали, време е да помислите и за деца. Семейните жени могат да се отдадат без колебание на сексуални удоволствия. Несемейните да бъдат предпазливи.

РАК

Не разчитайте на новина за приходи, ако сте направили губещи инвестиции. Не си създавайте врагове сред вашите делови партньори, които ви ценят и уважават с неуместно поведение. Не се домогвайте до допълнителен приход, който обаче е за сметка на заети със същата задача. Бъдете борбени, без да сте агресивни и нагли. Личните ви отношения се стабилизират, ако не сте изнервени и заядливи. Любимите ви хора се надяват, че ще бъдете заедно през целия ден. Следобед нараства желанието ви за интимни изживявания.

ЛЪВ

До обед, ако сте дежурни в почивния ден, се задълбочете в служебните си задачи, а следобед настроението ви се подобрява. Въпреки това прекалената ви чувствителност води до непредвидени емоционални реакции, които нараняват околните. Постарайте се да не обиждате близки и познати, само защото сте станали без настроение и се чудите на кого да излеете гнева си. Хармонията в семейните ви отношения зависи от вашето поведение. Бъдете щедри на чувства. Не си внушавайте, че не сте достатъчно влюбени.

ДЕВА

Вашите колеги са изнервени от досадното ви настояване да сте активни и те покрай вас, въпреки че никак не им се работи дори и за личното им благо, при това в почивния ден. Бъдете сговорчиви и приключете със заниманията си до обед. Служебните отговорности не са причина да налагате правила на поведение, които ви печелят врагове. Обмислете добре начинанията, които ви изкушават. Възможни са проблеми в семейните отношения и открито грубо поведение, което ще раздразни околните и ще стане причина за разправия.

ВЕЗНИ

Не купувайте скъпо оборудване за офиса, за да блеснете, ако не ви е необходимо. Бъдете по-пестеливи, защото скоро се очертават сериозни разходи. Не взимайте важни решения. Ако са от значение за бъдещите ви професионални планове, ще си спестите грешки, породени от прибързаните ви действия и желанието да изпреварите времето. Необходимо ви е усамотяване, за да прецените дали да създадете семейство или все още не сте готови да поемете и тази отговорност. Семейните жени могат да се отдадат на чувствата си и на сексуални мигове.

СКОРПИОН

Имате възможност да подновите стари приятелства. Пътуване ще ви се отрази добре. Начинанията ще ви донесат успех, ако ги обмислите отново и не сте прибързани. Надявате се на себеизява в нова професионална област. Бъдете готови да помогнете, ако сте на работното си място. За да не си създадете проблеми с брачната половинка се заемете със семейните си задължения. Агресивното ви поведение заради нежеланието да помогнете на любимите си в отговор ще доведе до тяхното нежелание за сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Овладейте емоцията си. На работното място премълчавайте, за да избегнете конфликтите и напрежението в отношенията. Бъдете умерени в критиката, дори и ако е заслужена. Ще чуете умишлени нападки и унизителни обидни квалификации, свързани с вашия професионализъм. Денят е идеален са сключване на брак, както и за хармонизиране на семейните отношения. Вечерта не се лишавайте от усамотяване с интимната половинка и активен секс.

КОЗИРОГ

Трудности няма да липсват в този ден, но е във ваша власт да се справите с тях, особено предизвиканите от чужди грешки. Забравете рискованите начинания, дори и да са ви хоби, като скално катерене, например. Приемете деловите препятствия в този почивен ден като предизвикателство, което ще ви издигне на ново професионално ниво. ния. Не контактувайте с хора извън семейството си. Избегнете разправиите, породени от интриги на ваши съседи. Съмненията в изневяра, които са посели у вас, са безпричинни. Не се лишавайте от хармонията в сексуалния ви живот.

ВОДОЛЕЙ

Липсата на желание за работа ще доведе до нежелани промени в професионалните ви планове, защото са ви принудили да работите повече от обичайното, при това и в почивния ден, а това ви изнервя. Умората е причината да сте несговорчиви и мудни, но във ваша вреда. Не ви съветвам да пътувате. На обяд поговорете в неформална обстановка с деловите си партньори. Възвръща се хармонията в личните ви отношения. Щастливи сте, че отново сте обичани и обичате. Сексуалните мигове ви гарантират стабилизиране на интимните отношения.

РИБИ

Приключете още днес, в почивния ден, със задачите, които няма как да изчакат до понеделник, за да не пропуснете доброто заплащане за завършването им в срок. Напрежението ви носи полза, защото ви принуждава да сте разумни. Ще се избавите от желанието за мъст породено от действията на ваши съседи. Бъдете отговорни. Възможни са семейни проблеми, караници с брачния или интимен партньор. За пореден път рискувате да съсипете сексуалните си отношения.