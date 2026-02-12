Шумът от човешката дейност засяга силно птиците

Засегнат е целият репродуктивен цикъл - от успешното чифтосване до оцеляването на яйцата и излитането на малките

20 милиона птици изчезват средно всяка година

Птиците по целия свят са засегнати от шума от човешката дейност като пътния трафик и строителните дейности, сочи проучване, публикувано от британското научно списание Proceedings of the Royal Society B, цитирано от АФП.

Екип от учени в САЩ е провел обширен метаанализ, основан на предишни изследвания, за да разбере влиянието на шумовите смущения върху 160 вида птици на шест континента, предаде БТА.

„Установихме, че антропогенният шум има значително влияние върху поведението и физиологията“ на птиците, както и „значителни негативни ефекти“ върху репродуктивните им функции, се казва в проучването. Засегнат е целият репродуктивен цикъл - от успешното чифтосване до оцеляването на яйцата и излитането на малките.

„Птиците зависят много от звуковата информация. Те пеят, за да намерят партньори, предупреждават за хищници, а малките викат родителите си, за да им кажат, че са гладни“, казва Натали Мадън от Университета на Мичиган, цитирана в прессъобщение.

„След като има много шум в околната среда, как те могат да чуят сигналите, издавани от собствения им вид?“, пита тя.

Ефектите са различни в зависимост от птиците и ситуациите. Шумът влияе на растежа на птиците, които гнездят в кухини, а пък при тези, които живеят в градовете, има по-високо ниво на хормоните на стреса.

Според данни от октомври 2025 г. на Международния съюз за защита на природата (UICN) 61% от птиците в света са с намаляваща популация, при 44% през 2016 г.

Основната причина за това явление е загубата и влошаването на местообитанията им, особено под натиска на селското стопанство и дърводобива, сочат от UICN.

Проучване, публикувано през 2023 г. на базата на голям обем от данни, стига до извода, че интензификацията на селското стопанство е основната причина за драстичното намаляване на птиците в Европа, като 20 милиона птици изчезват средно всяка година. Това са 800 милиона птици по-малко от 1980 година насам.