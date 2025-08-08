Юли е бил третият най-топъл месец на Земята в историята

В световен мащаб 2024 г. беше най-горещата година в регистрираната история

Светът е преживял третия си най-топъл юли в историята тази година, съобщи в четвъртък агенцията на Европейския съюз (ЕС), която следи глобалното затопляне, като температурите леко са се понижили за месеца в сравнение с рекордно високите отпреди две години, съобщава Reuters.

Въпреки малко по-ниската средна глобална температура, учените заявиха, че екстремните горещини и смъртоносните наводнения са продължили през юли.

„Две години след най-горещия юли в историята, серията от глобални температурни рекорди приключи – засега. Но това не означава, че изменението на климата е спряло“, каза Карло Буонтемпо, директор на Службата за изменение на климата „Коперник“. „Продължихме да наблюдаваме последиците от затоплящия се свят.“

Агенцията за мониторинг на ЕС заяви, че се очакват нови температурни рекорди и още климатични екстремуми, освен ако концентрациите на парникови газове в атмосферата не бъдат намалени. На 25 юли Турция регистрира най-високата си температура досега от 50,5°C (122,9°F), докато се бореше с горски пожари.

Макар и не толкова горещо, колкото юли 2023 г. или юли 2024 г., най-горещото и второто най-горещо в историята, докладът на „Коперник“ посочва, че средната температура на повърхността на планетата миналия месец все още е била с 1,25 градуса по Целзий (2,25 градуса по Фаренхайт) над тази от прединдустриалния период 1850-1900 г., преди хората да започнат широко разпространеното изгаряне на изкопаеми горива като петрол, газ и въглища.

Парниковите газове, отделяни от изгарянето на изкопаеми горива, са основният двигател на изменението на климата. Обезлесяването, горските пожари и много видове фабрики също отделят в атмосферата газове, които задържат топлината.

Въпреки малко по-хладния юли, 12-месечният период между август 2024 г. и юли 2025 г. беше с 1,53°C над нивата от прединдустриалната епоха, надвишавайки прага, определен през 2015 г. за ограничаване на причиненото от човека затопляне до 1,5°C (2,7°F).

В световен мащаб 2024 г. беше най-горещата година в регистрираната история. Европа се затопля по-бързо от всеки друг континент, като температурите се повишават два пъти по-бързо от средното за света от 80-те години на миналия век, според програмата „Коперник“.

Миналата година планетата временно надмина целта за затопляне, определена в Парижкото споразумение за климата от 2015 г. Но тази цел, за ограничаване на затоплянето в рамките на 1,5°C (2,7°F) от прединдустриалните нива, е определена като 20-годишна средна стойност и светът все още не е преминал този праг.

„Коперник“ е системата на Европейския съюз за наблюдение на Земята, базирана на събиране на данни от спътници и на място. Великобритания се присъедини отново към агенцията по климата през 2023 г.