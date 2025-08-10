Яростна атака срещу Методи Томанов

Методи Томанов, главният скаут на ЦСКА, се превърна в мишена №1 за провалите на отбора през сезона. Лидерът на организираните фенове Иван Веччев посочи с пръст бившия футболист на „червените“. Няколко дни преди това Кюстендилеца намекна, че Стойчо Младенов е човекът, който може да „вади картофи от огъня“ в моменти на тежка криза, в каквато е ЦСКА.

„Изгоря Фичо (б.а. - бившият спортен директор Филип Филипов), изгоря Томаш, изгоря Пауло Нога, на път са да изгорят Душан Керкез и Радослав Златков – написа Велчев във фейсбук. - Само великият скаут (б.а. - Томанов) от снимката е непоклатим. Стои си на завет и никой не го коментира. Предполагам, че скаутите на Шефийлд Юнайтед не разбират колкото него, та взеха Михаил Полендраков, а ние си играем със Санянг. Няма да коментирам, че Ради Кирилов (сега в Левски) беше свободен... Няма и да коментирам, че с парите, които се дадоха за Сегер, най-вероятно щяха да вземат Иван Йорданов.“

Томанов се завърна в ЦСКА като главен скаут в края на миналата година, след като премина през Лудогорец и ЦСКА 1948. Нито веднъж шефът не говори пред медиите или пред клубния сайт. Досега не е станало ясно кой футболист е предложил и кой от новите е доведен от него. Наскоро от ЦСКА си тръгна дългогодишният му приятел Радослав Здравков, който беше част от екипа му.