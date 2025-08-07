1 милион евро не стига на ЦСКА за алжирец

Оферта от един милион евро се е оказала недостатъчна ЦСКА да привлече алжирски футболист. Френската спортна библия „Екип“ съобщава, че „червените“ са оферирали Клермон Фуут за Майдин Дуан. Алжирецът, който има и френски паспорт, направи много силен минал сезон, в който изигра 36 мача, вкара пет гола и направи две асистенции. Договорът на Дуан е за още един сезон, а няколко европейски клуба са показали интерес. Според „Екип“ българският гранд ще засили офертата си към офанзивния полузащитник.

ЦСКА се нуждае спешно от разиграващ халф, а тази роля Дуан може да изпълнява. Ситуацията при „червените“ не се подобрява и срещу Черно море в събота треньорът Душан Керкез няма да има нови опции. Много вероятно е последните попълнения Кевин Додай и Давид Пастор да започнат като титуляри. Двамата дебютираха като резерви при загубата от Локомотив (Пд) с 0:1.

Керкез обяви преди двубоя, че ЦСКА не е фаворит в никой мач и тези думи шокираха феновете. Припомниха им как преди година тогавашният треньор Томислав Стипич коментира, че отборът ще се бори за петото място, което всъщност и постигна.

До края на седмицата със сигурност няма да има и нов човек на поста спортен директор. Не е изключено клубът да се откаже от тази длъжност, а част от задълженията да повери на главния скаут Методи Томанов.