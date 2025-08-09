5 начина, по които поколението Z промени света на бизнеса

Маркетингът преди следваше сценарий: изграждане на осведоменост, подхранване на интерес, стимулиране на продажби – като тази пътна карта се преподава в университетските кампуси от десетилетия. Но поколението Z изхвърли този сценарий, пише Newsweek.

Днес едно плъзване в TikTok може да отведе купувача от откриването на продукта до покупката за секунди – а марките, които не се движат с тази скорост, вече изостават. Поколението Z взе традиционния маркетингова фуния, обърна я и я изгради наново с личности на създателите, разказване на истории и вирусни моменти начело.

Най-успешните марки, насочени към това поколение или управлявани от основатели от поколение Z – като Rhode, Odd Muse и TALA – не просто продават продукти; те изграждат общности, движения и идентичности.

Тази трансформация беше запечатана във видеоклип, публикуван от маркетолога от Флорида Алиса Ере на 24 май, който оттогава е събрал над 235 000 гледания в Instagram.

„Поколението Z напълно унищожи маркетинговата фуния“, каза Ере в клипа , който показва фон от любими на поколението Z реклами на марки.

В разговор с Newsweek, тя и експертът в индустрията Тони Ферара разказаха подробно как това поколение е преобърнало всяка стъпка от пътя на клиента – от това как се откриват продуктите до това как се печели лоялност.

„Те са го обърнали с главата надолу, предефинирали са го и след това са го съшили отново, използвайки преходи от TikTok, разказване на истории и социални доказателства“, каза Ферара пред Newsweek.

Ето петте начина, по които поколението Z промени света на бизнеса завинаги.

1. Обсесията е заменила осъзнатостта

„Поколението Z не иска бавно вливане на пари“, каза Ферара, специалист по връзки с обществеността и бранд стратегии. „Това е или мания, или нищо.“

В традиционния маркетингов процес, марките инвестираха време и пари в изграждане на осведоменост.

Но поколението Z изисква емоционален резонанс от самото начало. Един вирусен TikTok или инфлуенсър момент може да изстреля една марка от забрава до задължителен статус за секунди.

Ере повтори това в своето вече вирусно видео. Тя посочи BÉIS като отличен пример за това как поколението Z попада на видеоклип, последват го хитове и мигновено е погълнато от брандирана вселена от реклами, съдържание и събития.

2. Разказването на истории е стратегията

За поколението Z, разказът не е нещо хубаво – той е неоспорим.

„Разказването на истории е стратегия, а не поддържаща роля“, каза Ферара. „Те искат да знаят кой стои зад марката, защо тя съществува и какви ценности отстоява – преди дори да кликнат върху „добави в количката“.“

3. Инфлуенсърите са фунията

Забравете за кампаниите „отгоре надолу“, където инфлуенсърите се появяват накрая, за да подсилят посланието на марката.

„Фунията на инфлуенсърите е обърната“, каза Ферара. „Инфлуенсърите са маркетинговият екип. Тяхната общност се превръща в тестова група. Техните видеоклипове се превръщат в рекламна кампания.“

4. Лоялността идва от общността, а не от повторната покупка

Докато по-старите поколения биха могли да възнаграждават лоялността чрез точки или привилегии, поколението Z изгражда връзки чрез участие.

„Милениалите бяха лоялни към марки, които им обслужваха добре“, каза Ферара. „Поколението Z е лоялно към марки, които ги виждат.“

Това поколение не иска просто да консумира – то иска и да сътворява. Независимо дали става въпрос за частен Discord, публикуване на продукт, породено от коментари, или директен отговор от страна на основател на обратна връзка, поколението Z възнаграждава марките, които ги карат да се чувстват видени и които могат да им предложат част от желания от тях свят.

5. Фунията е бърз цикъл, а не линия

В традиционния маркетинг, пътешествията на клиентите се развиват в линейни етапи: осъзнаване, обмисляне, покупка, лоялност. Поколението Z не играе по тези правила.

„Фунията вече не е линейна – тя е кръгова, емоционална и бърза“, каза Ферара. „Те могат да преминат от откриването до покупката с едно плъзване и обратно до споделянето в рамките на минути.“

Поколението Z не просто е променило маркетинга, то го е и реконструирало.