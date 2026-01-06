5000 лева срещу мълчание: Осъдиха инспектор от НАП

Главен инспектор по приходите от териториалната дирекция на НАП във Варна, окончателно е признат за виновен за искане на подкуп в размер на 5000 лева. Решението е потвърдено от три съдебни инстанции и присъдата е влязла в сила.

Служителят е поискал сумата, за да не събира доказателства за данъчни престъпления, извършени от търговец, както и да не ги докладва, в случай че вече са събрани.

В началото на февруари 2020 г. на инспектора е била възложена ревизия на дружество с ограничена отговорност от Русе. По време на проверката той поискал подкуп от управителя, за да прикрие установени нарушения, свързани с укриване на данъци. След подаден сигнал в полицията Русенската окръжна прокуратура образувала досъдебно производство.

В хода на разследването били събрани множество доказателства, а данъчният инспектор бил задържан и обвинен в искане на подкуп.

Съдът му наложи условна присъда от две години лишаване от свобода с четиригодишен изпитателен срок, глоба в размер на 2000 лева, както и лишаване от право за срок от една година да заема длъжности в приходната администрация и позиции, свързани с финансов, данъчен и осигурителен контрол.