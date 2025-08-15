9 години и 4 месеца затвор получи виновникът за катастрофата с бус с мигранти в София, при която пострадаха полицаи

Още по темата: Още двама полицаи са пострадали при катастрофата с бус с мигранти 22.11.2022 13:11

На 9 години и 4 месеца затвор беше осъден Найден Луканов за тежката катастрофа на бул. „Цариградско шосе“ в София, при която бус с нелегални мигранти, по време на гонка с полицията, удари полицейски автомобил и рани тежко служители на реда, a един полицай впоследствие почина. Инцидентът стана сутринта на 22 ноември 2022 г.

Деянието е извършено при управление на моторно превозно средство с превишена скорост около 100 км/ч, без издадено свидетелство за управление и след употреба на 5 вида наркотични вещества. Луканов е превозвал 12 чужденци срещу сумата от около 4 500 евро на човек.

Той е обвинен за три престъпления по обвинителен акт на Софийска градска прокуратура (СГП), съобщиха от държавното обвинение.

С присъда от 5 март 2024 г. Софийски градски съд (СГС), го призна за виновен и за трите престъпления и определи за всяко едно от тях наказание както следва:

- За престъплението по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б. „б“, пр. 2, пр. 4 и пр. 6, вр. ал. 1, б. „б“ и б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 НК – а именно за това, че на 22.11.2022 г., около 06,55 ч. в гр. София, на пътна връзка, свързваща АМ „Тракия“ с ул. „Околовръстен път“, с посока на движение село Казичене е нарушил правилата за движение по пътищата, като, управлявайки моторно превозно средство с превишена скорост около 100 км/ч и несъобразена с радиуса на завоя, без издадено свидетелство за управление и след употреба на 5 вида наркотични вещества, се ударил в полицейски автомобил и в резултат на това причинил смъртта на полицейски служител и средни телесни повреди на други две лица – на Н. Л. е определено наказание лишаване от свобода за срок от 9 години и 4 месеца.

- За престъплението по чл. 270, ал. 1, пр. 1 НК – а именно за това, че на 22.11.2022 г., на АМ „Тракия“, след мотел „Ихтиман, около 06:30 ч., както и по-късно в района на хотел „Черна котка“ около 06:50 ч. противозаконно попречил на полицейски екипи да изпълнят задълженията си, като не се подчинил на разпореждане да спре за проверка след подадени видими и ясни сигнали от екипите на МВР – на Н. Л. е определено наказание 1 година и 4 месеца лишаване от свобода.

- За престъплението по чл. 281, ал. 2, т. 1, пр. 1, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 НК – а именно, за това, че на 22.11.2022 г., за времето от около 00:00 ч. до около 06:55 ч., в гр. София, на пътна връзка, свързваща АМ „Тракия“ с ул. „Околовръстен път“, с цел да набави за себе си имотна облага - сумата от около 4 500 евро на човек, противозаконно е подпомогнал 12 чужди граждани, да преминат и пребивават в страната в нарушение със закона, като едно от лицата не е навършило 16-годишна възраст – на Н. Л. било определено наказание 3 години и 4 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 15 000 лева.

СГС наложи на Н.К. най-тежкото наказание измежду така определените му, а именно 9 години и 4 месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване и присъедини към него наказанието глоба в размер на 15 000 лева.

Присъдата на СГС е проверена от Апелативен съд – София (САС), чието от януари 2025 г. е потвърдено от Върховният касационен съд на 12.06.2025 г. Решението на ВКС е окончателно.

СГП е предприела действия за изпълнение на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 9 години и 4 месеца, което към настоящия момент се изтърпява.