Агенция "Архиви" получи от Румъния ценно дарение за историята на Балчик

Над 4000 страници с изображения на документи за общинското управление на Балчик от 1878 до 1898 г. получи Държавна агенция „Архиви“ от Националния архив на Румъния. Това се случи в рамките на среща между председателя на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев и директора на Националния архив на Румъния д-р Кристиан Аница в Русе преди дни. Бяха обсъдени възможности за задълбочаване на сътрудничеството между двете архивни институции, включително с обмен на документи на български и румънски език.

Българските архиви получиха дигитални копия на архивни документи на български език, част от архивен фонд 827 – Градско общинско управление на гр. Балчик, създадени в периода 1878 – 1898 г. Понастоящем те се съхраняват в държавния архив на област Илфов в Румъния. Шестнайсетте на брой архивни единици съдържат изображения на над 4000 стр. и представляват папки с постановления и протоколи от заседания, както и списъци на входящата и изходяща кореспонденция на общинското управление.

Документите са ценен източник на информация за историята на Балчик в първите години след Освобождението, като деловодната дейност на тамошната общинска администрация е започнала още при Временното руско управление (1877 – 1878 г.).