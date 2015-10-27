Неутралността на интернет и отпадането на роуминга ще бъдат окончателно одобрени днес

Финалното гласуване за забраната на надценките за мобилни услуги в роуминг ще се проведе днес в Европейския парламент. След като бъде одобрено от евродепутатите, решението ще влезе в сила от средата на 2017 г.

От 30 април 2016 се предвижда преходен период, през който по закон ще комуникираме по-евтино с чужбина. Максималните надценки са следните:

- 0.05 евроцента за минута разговори;

- 0.02 евроцента за текстови съобщения;

- 0.05 евроцента за мегабайт данни.

Втората мярка, която евродепутатите ще гласуват, касае т.нар. "неутралност на интернет". Новият закон ще задължи фирмите, предлагащи интернет достъп, да предоставят равно бърз трафик до всички услуги в дигиталното пространство – т.е. да не блокират или забавят достъпа на интернет потребителите до съдържания, приложения или услуги с комерсиална цел, която дава предимство на определени производители и потребители.

Принципът на неутралността на интернет ще бъде нарушаван само в определени, предвидени от закона случаи, като превенция на кибер атаки или онлайн връзка при осъществяване на медицински операции върху пациенти от дистанция.