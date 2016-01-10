Мълчанието на МВР

Какво става? Две показни убийства за 24 часа! Да не би да възкръсва ужасът от серийните кръвопролития през десетилетието между 1996-а и 2006 година, когато в черния списък между Луканов и Кюлев се наредиха 111 мъртъвци!?

МВР мълчи. Отколе работата там е толкова тайна, че самите полицаи май не знаят какво правят. Всичколози, близки до правителството, коментират в телевизорите, че разстрелите са битови. По боса на затъналата в дългове „Агресия“ гърмял аматьор, а пък пълномощникът на ВИС получил 7 куршума в главата, докато отивал при позната жена. Внушението е, че става дума за любов и изневяра, тъй като в стабилната ни държава не би могло да има подземен бизнес с трусове, нали така?

МВР е онемяло. Не знае нищо? Или знае неща, които не са за казване?

А труповете се множат.