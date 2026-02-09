Бащата на 15-годишния Александър: Не съм си променил мнението за Ивайло Калушев

Бащата на 15-годишния Александър, който беше открит мъртъв в кемпер край връх Околчица, заяви пред bTV, че не е променил мнението си за Ивайло Калушев, въпреки трагичния развой на събитията.

В съобщение, изпратено чрез Viber, Яни Макулев пише: „За Калушев не съм променил мнението си изобщо.“

На 6 февруари Яни Мaкулев заяви в ефира на bTV, че не се чувал със сина си от 29 януари, но е спокоен за него. Той разбира за убийството в Петрохан от новините.

„Опитах се да се свържа с всички, но телефоните бяха изключени. Бях сто процента сигурен, че са на стотици километри оттам“, разказва Макулев.

Тогава той допълни, че познава Ивайло Калушев от повече от 35 години и именно това е било причината да не се усъмни в безопасността на сина си.

15-годишният Александър Макулев и 22-годишният Николай Зарков са били намерени в кемпера на Ивайло Калушев с куршуми в главата. Детето било клекнало и с преплетени пръсти на двете ръце, като няма следи от

борба, докладваха властите на извънредния брифинг на МВР и прокуратурата.

Малкият Алекс е убит с изстрел в главата. От зловещата подробност, че пръстите на ръцете на тийнейджъра са преплетени, се предполага, че 15-годишното момче е няма как да се самоубие. Вероятно момчето се е молело или е медитирало, когато е било разстреляно в главата от упор.