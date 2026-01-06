Бой с дървени колове в Плевенско, има ранени и арестувани

Автор: Труд онлайн
Полицията разследва масов бой, станал на 5 януари в плевенското село Мечка, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
При сбиването са пострадали трима млади мъже на възраст 19, 20 и 25 години. Най-младият от тях е приет в болница с черепно-мозъчна травма, а останалите двама са получили медицинска помощ и са освободени за домашно лечение.
По време на разследването са иззети дървени колове, с които е било извършено нападението, както и други веществени доказателства, имащи отношение към случая.
По подозрение за участие в сбиването са задържани двама мъже на 20 и 22 години. За инцидента е уведомена прокуратурата, а работата по случая продължава.