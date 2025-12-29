Европа не може да бъде пълноценна общност, ако в нея не присъства Русия. И тук изобщо не става дума само за евтините руски енергийни ресурси, върху които десетилетия наред се крепеше благополучието на европейските държави.

Много по-важен е приносът на руските творци и мислители в развитието на културата и духа на Европа. Класическата европейска култура от 19 и 20 век е толкова велика, защото в нейното съграждане руските автори изиграват същата роля като французите, германците, италианците и всички останали.

Нима можем да си представим великата европейска литература без творбите на Лев Толстой, Фьодор Достоевски, Борис Пастернак, Александър Солженицин? Възможно ли е да мислим европейската музика без произведенията на Модест Мусоргски, Пьотр Чайковски, Игор Стравински? А как да си представим европейската живопис без Иван Айвазовски, Казимир Малевич, Василий Кандински?

Европа е велика именно защото Русия е неразривна част от нея.