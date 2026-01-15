„Информационно обслужване“ опроверга Костадинов: Нямаме отношение към машините за гласуване

„Информационно обслужване“ опроверга твърдения за участие в осигуряването на техника за изборите. Те отхвърлиха с позиция, разпратена до медиите, обвиненията на партия "Възраждане" и нейния лидер Костадин Костадинов, че набавят техника за изборите.

Вчера, 14 януари, Костадинов отправи остри обвинения към ГЕРБ и ДПС-Ново начало в кулоарите на Народното събрание, заявявайки, че подготвяните промени в Изборния кодекс представляват "мащабна фалшификация на изборите".

Лидерът на "Възраждане" представи и алтернативно предложение, което по думите му е било прилагано през 2021 г. — машините да отпечатват разписки, които впоследствие да бъдат преброявани и проверявани от секционните комисии. Данните от човешкото преброяване и машинния протокол, според него, трябва да се сравняват, така че двата механизма да се контролират взаимно.

Ето и цялата позиция на Информационно обслужване във връзка с изявления на председателя на ПП „Възраждане“ Костадин Костадинов:

Във връзка с публични изявления на председателя на ПП „Възраждане“ Костадин Костадинов, касаещи ролята на Информационно обслужване в изборния процес, уточняваме следното:

Информационно обслужване няма никакво отношение към осигуряването на различните възможности за гласуване на българските граждани, което е задължение на Народното събрание.

Категорично заявяваме, че не са предприемани никакви действия по закупуване на машини за гласуване, сканиращи устройства или каквато и да било друга техника, свързана с изборния процес.



В заключение припомняме, че от 2003 г. досега Информационно обслужване е участвало в компютърната обработка на всички 99 парламентарни, местни, президентски избори и национални референдуми, и до този момент няма нито една забележка или възражение по работата на компанията.

Информационно обслужване е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. Информационно обслужване е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България.

Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия. Информационно обслужване разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България.

В дружеството работят над 640 висококвалифицирани експерти в различни области.

Информационно обслужване е пълноправен член в асоциацията на най-развитите обществени доставчици на ИКТ услуги в Европа EURITAS. Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015 за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013 за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2018 за управление на предоставяните ИТ услуги, ISO 37001:2016 за борба с подкупването и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати".