IT експертът Станислав Ляушкин: Свидетели сме на технологична революция, каквато не е имало от десетилетия

Знаем за ChatGPT и подобни модели, но това е само върхът на айсберга в тази сфера

Професията на програмиста например ще се трансформира в нещо друго: по-скоро в създател на нови идеи, а не толкова в техен изпълнител

Ще станем свидетели на появата на огромен брой нови продукти в изключително кратки срокове

За младите специалисти в областта на IT е много важно да трупат практически опит колкото се може по-рано

Много е важно да помните, че започвате своя кариерен път в условията на голяма конкуренция и преди всичко от страна на самия ИИ



- Господин, Ляушкин, най-актуална тема в света на технологиите е изкуственият интелект. Какъв е Вашият опит с AI и как виждате еволюцията му през следващите години? Ще станем ли свидетели на още по-мащабна трансформация и възникване на нови професии?

- ИИ (AI) е доста широк термин. Знаем за ChatGPT и подобни модели, но това е само върхът на айсберга в тази сфера. За пръв път се сблъсках с ИИ под формата на необходимост от машинно обучение (ML) преди десет години, докато работех по проект, свързан с използването на радари. Нужно беше да се създаде алгоритъм, който да предвижда какъв точно обект наблюдаваме. За тази цел събирах огромен обем тестови данни от радари и после, въз основа на изграден модел, обучавах фактически невронна мрежа от специфичен вид. Това беше изключително интересен проект, в който създадох доста сложен софтуер с огромно количество математическа обработка.

Към момента мога да кажа, че сме свидетели не просто на еволюция, а на революция, на истинска технологична революция, каквато не е имало от много десетилетия насам. Развитието на ИИ в последните няколко години се случи с такава скорост, че е трудно да си представим до какви реални трансформации ще доведе обществото ни след 10 години.

Несъмнено, ИИ на първо място влияе в сферата на софтуерната разработка. Създаването на архитектура, дизайн на софтуерни продукти, самото програмиране - писането на код - всичко това ще бъде ускорено максимално в пъти. В резултат ще станем свидетели на появата на огромен брой нови продукти в изключително кратки срокове. Професията на програмиста например ще се трансформира в нещо друго: по-скоро в създател на нови идеи, а не толкова в техен изпълнител.

- Докъде стига ролята на AI в съвременната разработка на софтуер? Наистина ли може да смени начина, по който се създават и управляват софтуерни разработки?

- ИИ в разработката на софтуер започна да се прилага под една или друга форма още преди няколко години. В началото това бяха доста примитивни инструменти, вградени в IDE (среди за разработка на софтуер), които помагаха да се генерира базов код или да се ползват готови така наречени „снипети“, тоест парчета код. По-нататък тези инструменти започнаха да се развиват със зашеметяваща скорост, особено в последните няколко години. Днес вече можем да наблюдаваме как, с помощта на правилно подбрани и настроени инструменти, програмистът е в състояние да създава качествен код с темпо, което доскоро изглеждаше фантастично. И аз вече виждам тенденция как самият подход към разработката на софтуер се променя. Програмистът фактически се превръща от обикновен кодер в истински диригент на оркестър от ИИ инструменти. Този факт несъмнено драстично променя самия подход и принципите на създаване на софтуер. А по-нататък разпространението на ИИ ще повлияе още по-силно върху този сектор.

- Стремглавото навлизане на технологиите неизбежно повдига и темата за киберсигурността и fail-safety решения. Защо тези две области са толкова критични?Носи ли AI реални ползи в битката срещу кибератаките и осигурява ли реално безопасност в живота ни?

- Отговорът на въпроса „защо тези области са толкова критични“ е всъщност много прост. Става дума за човешкия живот. Става дума за предотвратяване на бедствия от мащаба на катастрофата в Чернобилската АЕЦ. Въпреки че двата термина (cybersecurity и fail-safety) на пръв поглед изглеждат несвързани, на практика връзката им е много по-силна, отколкото можем да си представим. Fail-safety означава особен тип изграждане на системи, при което се доказва тяхната безопасност. Дали става въпрос за управление на железопътна инфраструктура, атомна централа или дори контрол на автомобилното движение – използваните там решения са изградени най-вече с цел да се избегнат опасни ситуации до максимум. Но дори система, изградена при спазване на най-строгите стандарти, може да бъде уязвима за външна намеса, често злонамерена.

И тук на сцената се появява киберсигурността. Това е, така да кажем, набор от решения, чиято цел е да предотвратят кибератаките. Имало е случай, когато работех като старши програмист в една от най-големите международни компании за производство на автомобилен софтуер, да открия при анализ на кода, че само с изтегляне на един аудиофайл с определено име може да се отвори потенциална възможност за хакери да проникнат в системата за управление на автомобила. Не на критично ниво като управлението на двигателя или кормилното управление, а на вторично ниво – управлението на медийната система в колата. Повдигнах въпроса за обсъждане на този проблем и сравнително бързо той бе отстранен. Cybersecurity е изключително важна част от всяка критично важна система и много отговорна област при разработката на софтуер.

ИИ в днешния си етап вече е способен да анализира софтуер, за да провери за потенциални слаби места, които могат да бъдат използвани за атаки, и да предложи препоръки за тяхното отстраняване. Също така, подобни ИИ системи помагат за предотвратяване на DoS атаки, за прогнозиране на опасни ситуации в железопътния транспорт и в много други сфери. Вярвам, че ИИ в най-близко бъдеще е в състояние да направи живота ни много по-сигурен, отколкото когато и да било досега.

- Какви качества и умения са най-важни за младите хора, които искат да се развиват в сферата на IT, особено в области на изкуствения интелект?

- За младите специалисти в областта на IT (впрочем това важи не само за IT, но за всяка инженерна професия) е много важно да трупат практически опит колкото се може по-рано. Още в горните класове на училището, дори не на университета, трябва да се замислят как да придобият практически опит. Не е задължително това да е официален трудов стаж - измисляйте си някакви домашни проекти, показвайте ги, не се страхувайте да получавате обратна връзка от други специалисти. Много е важно да помните, че започвате своя кариерен път в условията на голяма конкуренция и преди всичко от страна на самия ИИ.

Ако говорим конкретно за развитие в сферата на ИИ, тогава, разбира се, на първо място идват математическите знания – при това на доста високо ниво. Също така е много важно да се потопите в темите на алгоритмите и другите теоретични основи на информатиката. Няма значение кой език за програмиране владеете – той не е нищо повече от работен инструмент, който утре може да ви се наложи да смените с нещо друго, и можете да го направите за няколко седмици или месец. Но без фундаментални знания на високо професионално ниво определено няма да постигнете успех.

- Като старши програмист с 18 годишен опит бихте ли описали кои са основните качества, които трябва да притежава един IT специалист и какви бяха Вашите лични предизвикателства, преди да достигнете до позицията, на която сте?

- Когато говорим за развитие на професионализма в IT индустрията, и по-конкретно в сферата на софтуерната разработка, бих отбелязал следните фактори. Първо, ако искате наистина да станете експерт в разработката, е необходимо преди всичко да сте експерт в сферата, където се прилага тази разработка. Програмирането само по себе си никога не се случва във вакуум, то винаги е приложимо към конкретна област. Независимо дали създавате софтуер за автомобили, за железопътния сектор или разработвате някакъв уебсайт – винаги има връзка с дадената сфера.

Талантливият IT специалист винаги трябва да бъде експерт в областта, в която работи. Поради тази причина на първо място сред качествата бих поставил желанието непрекъснато да се учи. И не говоря само за нови програмни езици, фреймуъркове и други инструменти, а и за готовността да се изучават постоянно новите детайли от работата в дадена сфера. Ако работите в сферата на железопътния транспорт, трябва да знаете на експертно ниво как работят светофори, жп стрелки, как функционира управлението на жп линиите и влаковете. Ако работите в автомобилостроенето, тогава трябва добре да разбирате принципите на автомобилната електроника…

На мен винаги ми е било интересно да получавам нови знания и да навлизам в теми, за които преди дори не бях чувал. Четенето на професионална литература, стандарти, посещаването на конференции по една или друга тема – всичко това дава невероятен плюс за придобиване на нови знания.

На второ място, когато говорим за критерии, които помагат за професионалното израстване, бих поставил желанието да поемате отговорност при изпълнението на работни задачи. Тоест не просто да изпълните конкретна техническа задача от „А“ до „Я“, но и да проявите инициатива при други задачи. Това води, от една страна, до израстване на професионалната експертиза, а от друга – значително увеличава вероятността ръководството да забележи, че може да ви довери не просто отделна задача, а цял проект. Така лично аз станах ръководител на софтуерната разработка за цялата ми настояща компания, като отговарям за разработката на софтуер във всички нови наши проекти.

И тук на сцената излиза третият критерий – това е вашето желание да работите с хора, с други IT професионалисти. Имайки предвид, че много IT специалисти по природа са интроверти, понякога точно това се оказва препъникамък за експертното израстване. Ще споделя, че дори лично за мен това беше предизвикателство в началния етап на тази длъжност. Но и този момент може да бъде превъзмогнат. С други думи, не виждам обективна причина, която да спре професионалния растеж на един програмист.

- Вие сте един от 20-те старши членове на IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) в България Разкажете малко повече за тази организация?

- Членството в IEEE само по себе си е много полезно за професионалното развитие в различни инженерни сфери, особено в областта на софтуерната разработка. Научни конференции, семинари, уъркшопи, където се обменят знания в международен мащаб с участието на най-изявените експерти в света; достъп до съвременни научни публикации и изследвания, които ти позволяват да си на върха на познанието; възможност да се запознаеш с разнообразни световни стандарти. Всичко това, взето заедно, представлява необходимото условие за професионален растеж на специалист, който иска да стане експерт от световна класа.

Да бъдеш обаче старши член в тази организация вече е съвсем друго ниво, нещо като „висша лига“, ако мога така да се изразя. Имаш възможност като експерт да участваш в различни комисии и форуми, за да взимаш пряко участие в обсъждането на новите индустриални стандарти. Подобно признание те издига на ново равнище и по отношение на кръга професионални контакти, което от своя страна отново дава тласък за напредък в софтуерната разработка. С други думи, ти не просто се докосваш до световния топ ниво на инженерията, а реално си негов пряк участник. Разбира се, това носи и високо ниво на отговорност – неизбежно е и е напълно нормално.

В България, за съжаление, броят на членовете на IEEE е сравнително малък. На 7 млн население в България има само 141 члена на IEEE, и от тях е само 20 със статус Senior. Като погледнем, например, на Израел, със 10 млн население там, количество на IEEE членове са 529, и от тях 134 са Senior. От моя гледна точка от основните причините за това могат да бъдат липса на активна общност, когато няма силна местна група, която да организира събития, семинари или да популяризира IEEE, интересът остава слаб. Друга причина (може би основна) е липсва на достатъчно количество на висококвалифицирани специалисти във България, като резултат от слаба образователна дейност. Но това е моя лична гледна точка.

Нашият гост

Роденият в Русия Станислав Ляушкин от седем години живее и работи в България след като пристига в София с виза за висококвалифицирани професионалисти. В момента е един от най-авторитетните IT специалисти в страната, лектор в dev-конференции, управляващ отдел „Разработка на софтуер“ в голяма международна компания, включително проекти за управление на железопътни съоръжения, с високо ниво на отговорност за безопасността. Експерт е по теми, фокусирани върху критично важни области, киберсигурност и изкуствен интелект. Като един от 20-те български старши членове на IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), световната организация, която насърчава технологичния напредък за човечеството и предоставя професионална платформа за инженери и технолози по целия свят, Станислав Ляушкин отбелязва тенденция, свързана от една страна с категорично отричане на изкуствения интелект, а от друга - с все по-големия интерес към него и възникването на нови професии, свързани с навлизането на AI.